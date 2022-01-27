Tesla не випускатиме нові моделі електрокарів 2022 року - Ілон Маск

Хоча загальна кількість екземплярів повинна збільшитися.

Голова компанії Tesla Ілон Маск зробив гучну заяву щодо електромобілів.

Про це повідомляє CNBC.

Так, під час звітного заходу, присвяченого підсумкам 2021 року, Маск заявив, що Tesla не збирається проводити презентацію та запускати виробництво нових електричних машин 2022 року.

Усе пов’язано з перебоями в ланцюжках постачання, які сталися знову на тлі епідемії коронавірусу. У той же час Маск не приховав, що 2022 року хоче випустити більше електрокарів, ніж торік.

"Наші власні заводи вже кілька кварталів працюють не на повну потужність, оскільки основним стримуючим фактором стали проблеми у ланцюжку поставок, які, ймовірно, збережуться 2022 року", - йдеться в звіті акціонерів компанії.

Раніше повідомлялось, що виробництво електропікапа Tesla Cybertruck та спорткара Tesla Roadster 2 знову відклали: тепер уже на 2023 рік. На такий крок виробник змушений піти, щоб продовжити збільшувати обсяги виробництва і цього року.

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