Tesla неочікувано припинила випробування нового автопілота, воно тривало лише два дні

У тестах інноваційної системи беруть участь самі власники електрокарів.

Компанія Tesla ухвалила рішення зупинити випробування просунутої системи автопілота версії 10.3.

Про це повідомляє The Verge.

Так, за словами глави американської корпорації Ілона Маска, тестувальники виявили технічні несправності, які не дозволяють серійно впровадити нове покоління системи автономного водіння в електрокари. У зв'язку з непередбаченими обставинами, фахівці змушені відкотити автопілот до попереднього покоління.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

Цікаво, що у випробуваннях безпілотної системи, які почалися 23 жовтня нинішнього року, беруть участь власники електрокарів Tesla.

Стало відомо, у версії 10.3 були виявлені проблеми з проїздом регульованих перехресть під час повороту наліво. Також деякі учасники тестування скаржилися на помилкові спрацьовування системи попередження зіткнень з іншими транспортними засобами, хоча ніякої загрози в дійсності не було. В окремих випадках автоматика навіть задіяла гальма без будь-яких вагомих причин для цього. Коли бета-версія 10.3 буде повернута до програми тестування, не уточнюється.

У той же час Маск неодноразово заявляв, що система автономного водіння є допоміжною функцією, під час активації якої водій зобов'язаний тримати руки на кермі. На думку глави Tesla, автопілот здатний самостійно довезти пасажирів з дому на роботу, проте йому все одно необхідний постійний контроль.

Раніше розповідалося про те, що американські дослідники визнали автопілот Tesla небезпечним.

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