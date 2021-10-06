Tesla підвищила ціни на дві свої моделі: скільки тепер коштують електрокари

Tesla підвищила ціни на дві свої моделі: скільки тепер коштують електрокари

У 2021 році ці автомобілі подорожчали на декілька тисяч доларів.

У США Tesla підвищила ціни на свої електричні автомобілі Model 3 та Model Y.

Про це повідомляє сайт Electrek.

Ціна Model 3 Standard Range Plus піднялася з 39 990 доларів до 41 990 доларів. Версія Long Range AWD залишилася на рівні 49 990 доларів, але Performance подорожчала з 56 990 доларів до 57 990 доларів.

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Цього року компанія вже підвищувала ціни на свої авто. Раніше Model 3 Standard Range Plus коштувала 36 990 доларів, тому за сім місяців вона подорожчала на 5 000 доларів або на 13%.

Ціна на Tesla Model Y Long Range Dual Motor піднялася з 52 990 доларів до 54 990 доларів. Варіант Performance подорожчав з 60 990 доларів до 61 990 доларів. Стандартна версія цієї моделі зросла в ціні з квітня на 4000 доларів.

Генеральний директор Ілон Маск Tesla казав, що зростання цін частково пов'язано з тим, що компанія протягом усього року, як і решта галузі, стикалася з проблемами ланцюжка поставок.

Раніше повідомлялося, що одна з моделей Tesla подорожчала за ніч на 10 тисяч доларів.

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