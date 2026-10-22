Tesla-пікап для села: на Полтавщині розбитий електрокар перетворили на вантажівку для продуктів

Маск в шоці: українець зробив пікап з Tesla Model 3 – що сказали у сервісному центрі

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У Горішніх Плавнях на Полтавщині власник серйозно пошкодженої Tesla Model 3 переобладнав електромобіль у пікап. Власник навіть зареєстрував авто у сервісному центрі МВС.

Про це передає Головний сервісний центр МВС.

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Незвичайний автомобіль зареєстрували після переобладнання у територіальному сервісному центрі МВС у Горішніх Плавнях. Місцевому жителю Віталію привезли з-за кордону «Теслу».

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«Тесла» Віталія до аварії

Проте автомобіль отримав серйозні пошкодження та не міг бути відремонтований до початкового стану.

Власник вирішив не залишати пошкоджений електрокар без використання, а пристосувати його для практичних потреб. Автомобіль, який спочатку був звичайним легковим седаном, тепер замість традиційної задньої частини кузова він має відкриту вантажну платформу.

Проте на ремонті все не завершилося. Власнику довелося офіційно зареєстрували автівку після переобладнання.

Як «узаконили» незвичне авто

Оскільки автомобіль був імпортований з-за кордону, спочатку власник зареєстрував його в Україні. Лише після цього розпочав процедуру переобладнання.

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Далі Віталій послідовно пройшов передбачені процедурою етапи:

Погодження переобладнання. Розробили та погодили проєктну документацію, у якій визначили заплановані конструктивні зміни.

Виконання технічних робіт і сертифікація. Після внесення змін автомобіль пройшов оцінювання відповідності та отримав сертифікат, що підтверджує дотримання встановлених вимог.

Перереєстрація в ТСЦ МВС. На завершальному етапі власник звернувся до сервісного центру МВС у Горішніх Плавнях, де оформив зміну конструкції в установленому порядку.

«Так технічне рішення отримало належне оформлення, а автомобіль — можливість виконувати нову функцію відповідно до вимог законодавства… Історія Віталія демонструє, як нестандартний підхід може змінити призначення автомобіля, який уже не підлягає ремонту», — зазначили у сервісному центрі МВС.

Зазначається, що колишня Tesla тепер перевозить продукти в сільській місцевості, а всі зміни оформлені відповідно до встановлених вимог.

Нагадаємо, що компанія Tesla представила електричний спорткар Roadster нового покоління, який під час презентації піднявся у повітря, перекинувся та приземлився на колеса.

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