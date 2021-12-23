В машині встановлена батарея 2017 року випуску.

Компанія Tesla почала продавати електромобілі зі старими акумуляторами, які мають знижену ємність.

Про це повідомляє Electrek.

Автомобілісти звернули увагу, що на офіційному сайті Tesla серед стандартних електрокарів Tesla Model 3 з'явилися машини з незначними знижками в ціні та примітною припискою:: показники запасу ходу можуть бути на 12% нижчими через вік батареї.

Там же знайшлося і пояснення такого падіння ємності: цей автомобіль зібраний з акумулятором, виготовленим ще у 2017 році.

Причому один з користувачів "під час швидкого пошуку" виявив не менше сотні таких автомобілів. Зважаючи на те, що виставлені на продаж Tesla Model 3 мають пробіг до 2 400 км, швидше за все, вони не були у повсякденній експлуатації, а використовувалися у шоурумах для тестдрайвів.

Tesla

Ілон Маск та інші представники компанії поки що не дали офіційних коментарів з приводу цей ситуації. Як поширюватиметься гарантія на чотирирічні акумулятори – невідомо. На нові батареї надається гарантія 8 років або 100 тисяч миль (161 тисяча кілометрів) пробігу.

Вартість Tesla Model 3 зі старим акумулятором починається від $60 тисяч.

Читайте також:

Майже 600 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування: названо причину

У США жінка народила дитину в салоні Tesla на автопілоті, коли везла сина до дитсадка

Повинно стати безпечніше: електромобілі Tesla наділили корисною функцією