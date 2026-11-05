Tesla показала авто, яке нібито може літати: яким буде електрокар Roadster, доступний для купівлі (фото)

Тесла Фото ілюстративне

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Електричний спорткар Tesla Roadster привернув увагу глядачів незвичайною демонстрацією. Автівка піднялася в повітря, а потім перестрибнув через ряд машин. Відео з презентації Ілона Маска за три тижні зібрали мільярди переглядів у соцмережах. Однак літаюча версія навряд чи з’явиться на звичайних дорогах. Натомість компанія готує серійну модель, яка також має низку незвичайних технологічних рішень.

Про це пише видання Daily Mail.

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Презентація відбулася 15 жовтня на об’єкті SpaceX у Макгрегорі, штат Техас. Під час заходу новий електрокар ефектно приземлився після падіння з великої висоти та перестрибнув через кілька автомобілів.

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Втім, показана машина була спеціальною версією Roadster Rocket. Вона має лише одне сидіння, не призначена для використання на дорогах загального користування, а для керування нею потрібна ліцензія пілота. Тому шанси побачити такий електрокар на британських дорогах практично нульові, якщо уряд не змінить правила використання повітряного простору.

Дизайн нового спорткара розробив Франц фон Гольцгаузен Фото Daily Mail.

Які версії Tesla Roadster готують до продажу

Tesla розробляє три варіанти нового Roadster:

Rocket Thrust Performance

Найбільш екстремальні модифікації використовують систему холодногазових двигунів, тоді як Performance має стати основною моделлю для покупців.

Дизайн нового спорткара розробив Франц фон Гольцгаузен, який відповідав за зовнішність майже всіх сучасних моделей Tesla. Автомобіль отримав гострий клиноподібний силует, що нагадує спортивні машини минулих десятиліть, зокрема Lamborghini Countach і Lancia Stratos.

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Спереду встановлена світлова смуга на всю ширину кузова, а фари можуть висуватися та ховатися. Таке рішення нагадує висувні фари суперкарів 1980-х років, від яких автовиробники згодом відмовилися через посилення вимог до безпеки пішоходів.

На відміну від концепції, яку Tesla демонструвала у 2017 році, новий Roadster матиме два, а не чотири посадкові місця.

Летюча Тесла Фото Daily Mail.

Roadster Rocket: автомобіль із системою для польоту

Найбільш незвичайна модифікація — Roadster Rocket. Для підйому в повітря вона використовує десять холодногазових двигунів, які працюють на стисненому азоті.

Газ зберігається у спеціальному резервуарі об’ємом 600 літрів, виготовленому за технологією композитного посуду високого тиску (COPV). Він розташований на місці пасажирського сидіння під кришкою зі скла, тонованого оксидом титану.

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Подібний принцип SpaceX використовує для маневрування космічних апаратів на орбіті. Водночас технологія COPV має певні ризики: її пов’язували з двома резонансними невдалими місіями SpaceX.

За заявами Tesla, Rocket зможе не лише відриватися від землі, а й розганятися від 0 до 60 миль на годину (96,6 км/год) за 0,55 секунди. Максимальна швидкість має перевищувати 230 миль на годину (370 км/год).

Сумарна тяга системи становить понад 80 кілоньютонів — приблизно стільки ж, скільки створює двигун одного винищувача. Однак залишається питання, чи зможе компанія взагалі запустити таку машину у виробництво для використання людьми. Під час демонстрації автомобіль був без водія, що може свідчити про дистанційне або автономне керування.

Фото Daily Mail.

Thrust: розгін до 100 км/год менш ніж за секунду

Трохи реалістичнішою є модифікація Roadster Thrust, яку планують випустити обмеженим тиражем.

Вона отримає чотири холодногазові двигуни, розташовані ззаду, та менший резервуар COPV об’ємом 200 літрів, здатний витримувати тиск до 10 000 PSI.

За даними Tesla, така система дозволить розганятися до 60 миль на годину (96,6 км/год) за 0,85 секунди та розвивати швидкість до 230 миль на годину (370 км/год).

Однак у цих двох модифікацій є суттєвий недолік: запас стисненого азоту швидко вичерпується. Віце-президент Tesla з автомобільної інженерії Ларс Мораві порівнює принцип роботи системи з повітряною кулькою: після надування повітря виходить назовні, але наприкінці процесу його потік слабшає.

Після кількох інтенсивних розгонів власникам доведеться шукати джерело промислового азоту та знову наповнювати резервуар. Для Thrust це може зайняти близько п’яти годин, а для Rocket — до семи годин.

Яким буде Tesla Roadster Performance

Найімовірніше, саме модифікація Performance з’явиться у продажу для широкого кола покупців. Вона не зможе літати, проте отримає потужну електричну силову установку.

Автомобіль матиме задній привід, два компактні електродвигуни загальною потужністю понад 1000 кВт (приблизно 1350 к. с.) і крутним моментом 1400 Нм. Для порівняння, така силова установка потужніша за тримоторну систему Plaid, яку Tesla використовує у найшвидших версіях Model S.

Заявлений розгін від 0 до 60 миль на годину (96,6 км/год) становитиме 1,6 секунди, а максимальна швидкість — 210 миль на годину (338 км/год). А щоби витримувати таке навантаження, інженери передбачили задні шини шириною 325 мм, а передні — 265 мм.

Додаткові характеристики нової «Тесли»

Акумулятор розмістять під підлогою. Tesla поки не розкрила його точну ємність, але, за оцінками видання, вона становитиме близько 100 кВт·год. Це має допомогти втримати загальну масу автомобіля нижче 1700 кг.

Також електрокар отримає нові циліндричні акумуляторні елементи з двостороннім охолодженням та алюмінієвими корпусами замість сталевих. Це дозволить зменшити вагу та ефективніше відводити тепло.

Очікуваний запас ходу становитиме близько 300 миль (483 км) на одному заряді. Це значно менше за обіцянку Tesla 2017 року, коли компанія заявляла про можливість проїхати понад 620 миль (998 км) без підзарядки.

Заряджання акумулятора з 15% до 80%, за попередніми даними, триватиме близько десяти хвилин.

Як Tesla Roadster зможе їздити догори дриґом

Однією з найцікавіших особливостей Performance стане аеродинамічна система, яка притискатиме автомобіль до дорожнього покриття.

Для цього інженери передбачили чотири рухомі спідниці — спереду, ззаду та з боків кузова. Вони герметизують простір під днищем, а чотири вентилятори ззаду створюють вакуум, який буквально притягує машину до асфальту.

Завдяки цьому автомобіль зможе генерувати притискну силу, достатню для проходження поворотів із боковим прискоренням до 2g. Саме ця технологія дозволила демонстраційному Roadster рухатися догори колесами під час презентації.

Подібний принцип уже використовували в автоспорті. Зокрема, його застосували у боліді Brabham BT46B Формули-1 1978 року, розробленому Гордоном Мюрреєм. Схожу технологію також має гіперкар McMurtry Spéirling Pure.

На швидкості понад 200 миль на годину (322 км/год) вентилятори зможуть змінювати напрямок потоку повітря, спрямовуючи його назад. Це має створювати додаткову тягу під час руху прямою.

Кузов також отримає активні вентиляційні отвори в передньому спойлері, рухомий модуль охолодження під лобовим склом і спеціальні аеродинамічні елементи за передніми колісними арками.

Ззаду встановлять активне антикрило, яке регулюватиме притискну силу та зможе змінювати положення для зменшення аеродинамічного опору. Для його роботи використовуватимуть приводи, розроблені в межах програми гуманоїдного робота Tesla Optimus.

Підвіска буде адаптивною: спереду встановлять подвійні поперечні важелі, а ззаду — багатоважільну конструкцію з адаптивними амортизаторами. У режимі Track дорожній просвіт зменшуватиметься на 40 мм.

Що буде в салоні нового Roadster

Доступ до салону забезпечуватимуть ефектні двері, які відкриватимуться вгору та назовні. Автомобіль матиме два фіксовані сидіння з можливістю регулювання нахилу спинок.

Водій зможе налаштовувати положення керма та педального блока, наближаючи або віддаляючи їх для зручнішої посадки.

Кокпіт буде орієнтований насамперед на водія. Центральний сенсорний екран розташують під кутом у його бік. Крім того, панелі даху можна буде знімати.

Коли Tesla Roadster з’явиться у продажу та скільки коштуватиме

Ілон Маск заявляє, що виробництво нового Roadster має розпочатися 2028 року. Однак Tesla поки не оголосила остаточну вартість автомобіля.

Про рівень цін можна судити за умовами попереднього бронювання. Для версії Performance потрібно внести депозит 5000 фунтів стерлінгів, який можна повернути. Протягом десяти днів після цього покупець має сплатити ще 45 000 фунтів, щоб зарезервувати місце у виробничій черзі.

Для обмеженої версії Thrust початковий депозит такий самий, але протягом двох тижнів потрібно додатково внести 245 000 фунтів стерлінгів.

При цьому навіть така оплата не гарантує отримання автомобіля — вона лише закріплює місце в черзі. Roadster Rocket пропонуватимуть виключно за запрошеннями.

Є й інша причина сумніватися в термінах виходу новинки. У 2017 році Tesla вже приймала від клієнтів депозити по 250 000 доларів за попередню версію Roadster, яка зрештою так і не з’явилася на ринку.

Що кажуть про новий електрокар експерти

Один із перших людей за межами Tesla, хто зміг детально оглянути новий Roadster у версії Thrust, — ведучий відеопроєкту The Driver’s Seat видання Hagerty Генрі Кетчпол.

Він зазначив, що навіть звичайна Performance без системи холодногазових двигунів залишається дуже цікавою машиною.

«Завдяки вентиляторам і спідницям вона обіцяє стати дорожньою двомісною версією трекового автомобіля McMurtry Spéirling, який є однією з найнеймовірніших машин, якими мені доводилося керувати», — розповів експерт.

За його словами, нові акумуляторні технології та потужні електродвигуни Roadster поки залишаються в тіні гучної презентації, хоча саме вони можуть мати ширший вплив на майбутні серійні моделі Tesla.

Кетчпола також здивували заявлена маса автомобіля менш як 1700 кг і задній привід. Окремо він відзначив салон, який, попри відносну простоту дизайну, справляє враження особливого простору — чого, за його словами, не обов’язково очікуєш від автомобіля Tesla.

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