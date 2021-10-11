Tesla показала нові адаптивні фари однієї зі своїх моделей: відео

Tesla показала нові адаптивні фари однієї зі своїх моделей: відео

Вони допоможуть краще бачити на вигнутих дорогах.

Tesla на своєму німецькому заводі поблизу Берліна зробила демонстрацію нових адаптивних фар Model Y.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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Електрокар, вироблений в Німеччині, може принести багато інновацій у транспортні засоби компанії, і ці ліхтарі є одними з них.

Роздільна здатність нової світлодіодної матриці настільки висока, що може навіть відображати на стіні надпис "TESLA". Деталей щодо цих фар поки що немає, але вважається, що їх спеціально показали перед початком виробництва електромобіля на підприємстві.

Адаптивні ліхтарі допомагають краще бачити на вигнутих дорогах, а також не сліплять зустрічні автомобілі. Вони могли б значно покращити безпеку та якість освітлення.

Нещодавні випробування Tesla Model Y від YouTube-каналу Bjørn Nyland показали, що вогні китайської Model Y чудові (особливо в порівнянні з ранніми автомобілями Tesla), але вони не адаптуються до "кривих".

Раніше повідомлялося, що Tesla продовжила терміни поставки всіх своїх автомобілів.

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