Tesla потрапила в аварію під час тестування нового покоління автопілота: відео

Водій не встиг зреагувати на збій системи.

Як відомо, наразі компанія Tesla проводить тестування нового покоління системи автономного керування Full Self-Driving (FSD) .

Так, ця технологія дозволяє електрокарам марки швидко орієнтуватися в просторі, підлаштовуючись під навколишнє оточення, а також оперативно реагувати на інших учасників руху, дорожні знаки та сигнали світлофора. Водночас автономну систему випробовують звичайні власники електромобілів, які іноді скаржаться на роботу автопілота. Черговий збій системи зафіксував водій Tesla за допомогою салонного відеореєстратора.

На опублікованому відео власник Tesla пересувається Каліфорнією з увімкненим автопілотом Full Self-Driving. Щоб уникнути позаштатних ситуацій, водій всю поїздку тримає руки на рульовому колесі. На приміських трасах нове покоління автопілота не має жодних складнощів. Система досить оперативно реагує на навколишнє оточення, помічає інші нечисленні автомобілі та спокійно виконує маневри. Проблеми починаються, коли Tesla з'являється на вузьких міських вулицях.

Під час чергового повороту автопілот не зумів зберегти траєкторію руху в рамках дорожньої розмітки, внаслідок чого електрокар в'їхав у пластиковий стовпчик, який захищав велосипедну доріжку. Незважаючи на те, що водій всю дорогу намагався стежити за рухом, зреагувати на збій системи він не встиг. Через наїзд на огорожу Tesla отримала невеликі пошкодження лакофарбового покриття на передньому бампері.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Al Addict.

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