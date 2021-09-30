Tesla висунула клієнту позов на 780 тисяч доларів: що стало причиною конфлікту

Tesla висунула клієнту позов на 780 тисяч доларів: що стало причиною конфлікту

Це вже не перші їхні судові розбірки.

Компанія Tesla хоче відсудити у свого колишнього клієнта Хана Чао 780 тисяч доларів .

Про це повідомляє SCMP.

Зазначається, що причиною надання позову з боку американського автовиробника є наклеп і нанесення збитку репутації компанії від Чао.

Так, Хан Чао розмістив в соціальних мережах юридичні документи, в яких Tesla заявляє, що збирається з нього стягнути 781 700 доларів за наклеп. Компанія Ілона Маска також вимагає вибачень і видалення повідомлень Хана про шахрайство з продажами з платформи Weibo.

"Навіть якщо я є жертвою, я не можу сказати про вас поганого слова і повинен виплатити п'ять мільйонів як компенсацію?", - написав Хан в Weibo у відповідь на звинувачення.

Цікаво, що в соціальних мережах він назвав Tesla "шахрайською компанією", "сміттєвою Tesla" і "шарлатаном".

Додамо, це вже не перший конфлікт Хана Чао та Tesla. У 2019 році він придбав в офіційного дилера компанії вживану Model S P85, яка, як йому повідомили, ніколи не була в аварії. Крім того, йому заявили, що авто відновили та провели з ним 200 випробувань.

Хан відправив Tesla на оцінку третій стороні, яка виявила ознаки ДТП. В результаті клієнт вирішив подати до суду, де довели його правоту. Дилер має виплатити йому гроші за автомобіль та виплатити компенсацію у розмірі 1 518 800 юань (155 тисяч доларів).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання