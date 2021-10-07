Tesla продовжила терміни поставки всіх своїх автомобілів: коли на них чекати тепер

Tesla продовжила терміни поставки всіх своїх автомобілів: коли на них чекати тепер

Проте це не стосується всіх версій електрокарів.

Tesla знову продовжила приблизний термін доставки своїх нових автомобілів. Це торкнеться всіх моделей марки, але не всіх їхніх версій.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Лише минулого тижня з'явилася інформація про те, що покупцям Tesla Model Y Long Range доведеться на своє авто до квітня 2022 року. Проте тепер виявилося, що компанія продовжила терміни поставок і інших моделей.

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Схоже, що баланс між попитом та пропозицією погіршується і відставання від замовлень як ніколи довше. Наприклад, Model 3 SR+ доведеться чекати понад два квартали, оскільки нова дата – квітень 2022 року.

Tesla Model Y Performance треба буде почекати до грудня. Tesla також на місяць збільшила приблизний термін доставки Model S, а Model X – на два місяці.

Нижче наведено список електрокарів та орієнтовний час їхньої доставки:

Tesla Model 3:

Standard Range Plus: квітень 2022 р. (раніше був березень);

Long Range: грудень (без змін);

Performance: листопад (без змін).

Tesla Model S:

Long Range: квітень – травень 2022 р. (раніше березень – квітень);

Plaid: лютий – березень 2022 р. (раніше січень – лютий).

Tesla Model X:

Long Range: травень – червень 2022 р. (раніше березень – квітень);

Plaid: травень – червень 2022 р. (раніше березень – квітень).

Tesla Model Y:

Long Range: квітень 2022 р. (без змін);

Performance: грудень (раніше листопад).

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