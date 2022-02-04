Tesla проведе наймасштабніше відкликання електромобілів у своїй історії: яка причина

Дефект може призвести до негативних наслідків.

Компанія Tesla проведе масштабну відкличну кампанію електромобілів.

Як повідомляє Національне управління безпеки руху США (NHTSA), одразу 817 тисяч "зелених" машин цієї марки вимушені будуть пройти певне оновлення. Як наслідок, це відкликання є найбільшим в історії компанії Ілона Маска.

Причиною такого рішення є небезпечний дефект: збій сигналу ременя безпеки. Регулятор встановив, що на сотнях тисяч машин звуковий сигнал ременя безпеки може не спрацювати, коли автомобіль заведено, а водій не пристебнутий. Візуальний сигнал, однак, працює без перебоїв.

У Tesla пояснили, що звукове попередження не програється через програмну помилку лише "у деяких випадках". Жодних звісток про постраждалих через дефект у компанії поки що не отримували. Крім того, в разі досягнення швидкості 22 кілометри на годину активується додаткове звукове нагадування про непристебнутий ремень – на це помилка не впливає, підсумував виробник.

Найбільша акція торкається всіх моделей – Model S і Model X 2021-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років та Model Y 2020-2022 років.

Зазначається, що сервіс власникам електрокарів відвідувати не доведеться: Tesla виправить помилку та оновить програмне забезпечення бездротового з'єднання Over The Air (OTA).

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