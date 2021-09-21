Tesla стежитиме за "своїми" водіями, які хочуть протестувати бета-версію автопілота

Потрібно буде довести, що ти гідний водій.

Компанія Tesla ухвалила рішення ретельно стежити за водіями, які захочуть протестувати бета-версію автопілота.

Про це повідомляє CNBC.

Відповідно до джерела, Tesla вирішила переглянути спосіб розповсюдження оновлень свого автопілота (FSD). Тепер власники електрокарів Tesla зможуть отримувати бета-версії ПЗ (FSD Beta), якщо захочуть цього. Ілон Маск в своєму Twitter-акаунті написав, що остання бета-збірка FSD "здається настільки хорошою, що водій запросто може втратити пильність".

Однак тестувати FSD Beta дозволять не всім. Маск уточнив в сусідньому Twitter-пості, що всі бажаючі повинні будуть спочатку довести, що вони є хорошими водіями. Згідно з його висловлювань, Tesla буде оцінювати навички і звички водіння кожного окремого користувача.

Відтепер Tesla буде перевіряти історію кожного претендента на участь у програмі бета-тестування FSD за допомогою перегляду семиденних логів. Якщо в логах за сім днів не буде виявлено інцидентів з потенційно небезпечною поведінкою водія на дорозі, він зможе взяти участь в бета-тестуванні нової версії FSD. Свіжа прошивка автоматично завантажиться, щойно електрокар підключиться до Інтернету.

Як додав Маск на сторінках Twitter, порушники дисципліни будуть відлучатися від програми бета-тестування. Часом, як пояснює глава Tesla, бета-версія FSD може створювати у водіїв відчуття такої міри автономності, яка не вимагає нагляду з боку людини, але це помилка. Учасники програми тестування, котрі не виявляють належної обережності, будуть з неї виключені.

За словами Ілона Маска, близько двох тисяч учасників програми протягом року демонструють відсутність дорожніх інцидентів, і цю планку компанія має намір тримати надалі. Станом на березень цього року, як випливає з офіційних документів, в програмі бета-тестування брали участь тільки 753 співробітники Tesla і 71 особа "з боку".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання