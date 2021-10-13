Tesla у найближчі місяці почне виробляти одну зі своїх моделей на німецькому заводі

Tesla у найближчі місяці почне виробляти одну зі своїх моделей на німецькому заводі

Раніше це планувалося на жовтень, але компанія не отримала на це дозвіл.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія має розпочати будівництво Model Y на новій гігафабриці в Берліні, Німеччина, до кінця року.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Під час виступу на підприємстві Маск сказав, що виробництво має розпочатися у листопаді чи грудні. Очікується, що перші поставки замовникам електрокара, побудованого на цьому заводі, почнуться в грудні.

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Однак об'ємне виробництво на підприємстві не буде розпочинатися ще деякий час. Гендиректор сказав, що сподівається, що завод буде виробляти від 5000 до 10 000 автомобілів на тиждень до кінця 2022 року, але прокоментував, що "для досягнення цього знадобиться більше часу, ніж для будівництва заводу".

Tesla має на меті згодом на заводі виробляти до 500 000 автомобілів на рік і мати там до 12 000 співробітників. У серпні Маск заявив, що сподівався, що компанія отримає дозвіл на виготовлення перших автомобілів "можливо, у жовтні", але цього не сталося.

Раніше він звинувачував німецьку бюрократію у багатьох затримках. Фабрика також піддалася критиці екологічних груп з приводу витіснення місцевої природи та потрапила під пильну перевірку Бранденбурзького міністерства охорони навколишнього середовища за нібито використання незаконного водопроводу, який відводив стічні води з заводу в місцеве водопостачання.

Нагадаємо, Tesla перенесе головний офіс з Каліфорнії до Техасу.

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