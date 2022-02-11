Tesla відкличе майже 600 тисяч електромобілів: причина досить незвична

Протягом чотирьох останніх місяців це вже десята акція.

Компанія Tesla повинна буде відкликати 578 607 електромобілів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA).

Зазначається, що причиною відкликання є функція Boombox, яка дозволяє відтворювати музику та інші звуки через зовнішній динамік, зокрема під час руху. Через неї пішоходи можуть не почути машину, що наближається, і навіть попереджувальні звуки, що може стати причиною аварії з постраждалими.

Так, відповідна акція торкається всіх чотирьох моделей Tesla – Model 3 2017-2022 року випуску та S, Y та X, реалізованих у 2020-2022 роках. Виробник у відповідь на претензії NHTSA заявив, що поки не повідомлялося про жодне ДТП, причиною якого став би Boombox, але все ж таки оголосив нову кампанію на вимогу регулятора.

Утім, відкликання можна назвати умовним: власникам електрокарів навіть не доведеться відвідувати сервіс, оскільки інженери виправлять проблему в новій версії програмного забезпечення, яке встановлять "повітрям". Компанія Tesla виконає бездротове оновлення програмного забезпечення, яке відключатиме функцію Boombox, коли автомобіль знаходиться в режимах Drive, Neutral та Reverse.

Електромобілі часто гірше чутно на низьких швидкостях, ніж автомобілі із бензиновими двигунами. Відповідно до правил, встановлених у США, автовиробники повинні додавати звуки в електромобілі, коли вони рухаються зі швидкістю до 30 км/год, щоб запобігти наїзду на пішоходів. Якщо швидкість перевищує вказаний поріг, природний шум шин, вітру та інші фактори усувають необхідність попередження звуків.

Останні пів року Tesla перебуває під пильною увагою NHTSA. За чотири місяці компанія провела десять акцій, причому чотири з них припали на два тижні. На початку лютого стало відомо про ще більшу кампанію, що торкнулася більше 800 тисяч електромобілів у США: з'ясувалося, що звуковий сигнал ременя безпеки може не спрацювати, коли автомобіль заведений, а водій не пристебнутий.