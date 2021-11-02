Tesla відкличе майже три тисячі електромобілів двох моделей: названо причину

Tesla відкличе майже три тисячі електромобілів двох моделей: названо причину

Йдеться про екземпляри від 2019 до 2021 роки.

Компанія Tesla відкличе електрокари Model 3 та Model Y.

Про це повідомляє Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA).

Зазначається, що йдеться про 2 822 екземпляри електромобілів цих моделей, випущених у період від 2019 до 2021 роки, та Model Y, випущених у період від 2020 до 2021 роки.

Причиною відкликання тисяч електромобілів стала проблема із кріпленнями поперечного важеля передньої підвіски. У процесі експлуатації вони можуть ослабнути, що кінець кінцем вплине на керованість електромобіля.

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Деталі кріплення не були належним чином затягнуті на заводі під час збирання електромобілів. Також наголошується, що в разі ослаблення кріплення можуть виникати сторонні звуки. Інформації про нещасні випадки, викликані несправністю, поки немає.

Власники автомобілів з дефектом зможуть доставити автомобілі до сервісного центру, де кріплення затягнуть або замінять безкоштовно. Напередодні Різдва Tesla розпочне розсилку листів, але власники можуть звернутися до сервіс-центру та самостійно.

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