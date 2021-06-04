Tesla відкликає в США електрокари двох моделей: названо причину

Чи були випадки ДТП через це - поки невідомо.

Компанія Tesla оголосила відкличну кампанія електрокарів Model 3 та Model Y.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що одразу 5 974 екземпляри цих моделей вимушені будуть зазирнути до сервісного центру.

Так, причиною відкликання електромобілів є технічний дефект у гальмівній системі. Виявилося, що у вищезгаданих моделей не закріплені належним чином гальмівні супорти. Через це кріплення можуть ослабнути, а супорти можуть торкнутися обода колеса і спровокувати ДТП. Про проблеми з гальмівною системою стало відомо ще 29 травня.

Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною.

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Автовиробник пообіцяв перевірити і за необхідності замінити потрібні елементи. Журналісти не уточнили, чи стосується цей відклик виключно США і є чи цифра остаточною. На тлі цієї новини, за останні два дні акції компанії подешевшали більш ніж на 3%.

Відклична кампанія торкнеться Model 3 2019-2021 року випуску і кросовери Model Y 2020-2021 роки.

Раніше розповідалося про те, що один з найпопулярніших електрокарів серед українців буде відкликаний.

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