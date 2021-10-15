Tesla відкрила доступ до останньої бета-версії автопілота: хто може його випробувати

Tesla відкрила доступ до останньої бета-версії автопілота: хто може його випробувати

У компанії наголошують, що навіть з цією технологією за кермом треба бути дуже уважним.

Tesla почала представляти останню бета-версію своєї системи повного автономного керування власникам, які ідеально керують своїми машинами.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Виробник автомобіля визначає показники безпеки, аналізуючи їхню поведінку за кермом. Власники втрачають бали за такі речі, як різке гальмування, небезпечне слідування за авто, агресивний поворот, попередження про фронтове зіткнення та примусове відключення автопілота.

Отримати ідеальний бал не так просто. Генеральний директор компанії Ілон Маск каже, що є лише близько 1000 водіїв із показником безпеки 100/100 за 100 миль.

Tesla використовує цей показник лише останні два тижні. Попередні бета-версії пакета Full Self-Driving були обмежені приблизно 2000 людьми, більшість з яких були співробітниками Tesla або дуже відчайдушними власниками електрокарів, які хотіли стати бета-тестувальниками.

"Full Self-Driving перебуває в бета-версії з обмеженим доступом на ранніх етапах, і її слід використовувати з особливою обережністю. У найгіршому випадку вона може зробити неправильне дію, тому ви повинні завжди тримати руки за кермом і приділяти додаткову увагу на дорозі", - повідомили у Tesla.

Там також зазначили, що під час використання автопілота треба бути готовим діяти негайно, особливо у сліпих поворотах, на перехрестях та на вузьких ділянках.

Маск повідомив, що з часом до бета-тестування зможуть долучитися ті, у кого показники безпеки 99 і нижче.

Раніше повідомлялося, що Tesla показала нові адаптивні фари однієї зі своїх моделей.

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