Tesla встановила рекорд поставок автомобілів: скільки електрокарів продала компанія

Компанія перевершила прогнози аналітиків та свої власні.

Tesla в третьому кварталі поставила 241 300 автомобілів, що є рекордом для виробника електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Такі результати перевищили прогнозовану кількість поставок від аналітиків. Вони вважали, що цей показник буде становити понад 220 тисяч авто. Також це виявилося більше, ніж прогнозувала сама Tesla – 221 952 поставки.

Попередній рекорд автовиробника становив 201 250 машин.

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"Через дефіцит чіпів, що суттєво вплинув на автомобільну індустрію, та з логістичними проблемами у всьому світі ці цифри "кидаються в очі" і говорять про траєкторію попиту на електромобілі, яка виглядає досить надійною для Tesla", - сказав аналітик Ден Айвз.

Показники Tesla виглядають дуже добре порівняно з рештою галузі, де за останні три місяці продажі автомобілів у США впали через обмеження виробництва. Найбільший удар зазнала компанія General Motors, яка у вересні зупинила виробництво ключових автомобілів, а продажі на її внутрішньому ринку в останньому кварталі впали на третину.

Tesla не розбиває продаж за географією, але США та Китай – її найбільші ринки збуту. Наразі компанія виробляє моделі S, X, 3 і Y на заводі у штаті Каліфорнія і моделі 3 і Y на заводі в Шанхаї. Більше 96% продаж цього кварталу припадало на моделі 3 та Y.

Раніше повідомлялося, що покупцям однієї з моделей Tesla доведеться чекати на своє авто до весни наступного року.

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