Tesla втрачає популярність: ціни на вживані електромобілі стрімко падають

Ціни на авто бренду падають удвічі швидше, ніж середні показники на ринку.

Попит на вживані Tesla різко впав, що призвело до значного зниження цін на ці електромобілі. За останній місяць кількість пошукових запитів на Tesla з пробігом у США скоротилася на 16%, водночас інтерес до інших електрокарів зріс.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За даними CarGurus, ціни на вживані Tesla падають удвічі швидше, ніж у середньому на вторинному ринку авто.

Найбільше втрачає вартість Cybertruck, ціна якого за перепродажу виявилася на 58% нижчою від початкової.

Фахівці пояснюють таку тенденцію посиленням конкуренції. 2024 року на ринку США доступно 76 моделей вживаних електрокарів, що значно більше, ніж 2023-го (58 моделей).

Ще один фактор – політика цін Tesla на нові авто. Компанія знижує вартість нових моделей, що тягне вниз і ціни на вживані автомобілі.

Нагадаємо, якщо поліція зупинила водія на дорозі, він має право дізнатися причину. Відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”, а саме статті 35, є 11 законних підстав для зупинки транспортного засобу. Якщо причина зупинки не входить до цього переліку, водій може оскаржити дії поліцейського.

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