- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
В автопілоті Tesla знайшли критичну проблему: авто завезло водія під потяг
Автопілот Tesla має небезпечний недолік — він не розпізнає залізничні переїзди.
Автопілот електромобілів Tesla виявився неспроможним правильно реагувати на залізничні переїзди. Журналісти з’ясували, що система Full-Self Driving має серйозний недолік: вона не розпізнає шлагбауми, сигнали світлофорів і потяги.
Про це повідомило видання NBC News.
Під час розслідування виявили понад 40 скарг від користувачів у Мережі. Окрім цього, шестеро власників Tesla особисто підтвердили журналістам випадки, коли автопілот ігнорував залізничні переїзди.
Вже є зафіксована аварія. У червні Tesla Model 3 під час руху на автопілоті не зупинилася перед коліями та виїхала просто під потяг. Внаслідок ДТП, на щастя, ніхто не загинув.
Ще один власник електрокара також розповів про проблему. Його Tesla Model Y продовжила рух навіть після опускання шлагбаума. Водію довелося самостійно натиснути на гальма, аби уникнути зіткнення.
У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) підтвердили, що обізнані з ситуацією і вже комунікують із компанією Tesla. Експерти пояснюють: причина криється у тому, що систему автопілота не навчили розпізнавати залізничні переїзди, сигнальні вогні та потяги.
Нагадаємо, експерт з автомобільного транспорту розкрив неочікувану функцію підголівників, про яку, ймовірно, не здогадується більшість водіїв. Виявилося, що підголівники, які є у всіх автомобілях, можуть врятувати життя в надзвичайній ситуації.