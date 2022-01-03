Tesla за рік доставила майже мільйон електромобілів, а в четвертому кварталі встановила новий рекорд

Tesla за рік доставила майже мільйон електромобілів, а в четвертому кварталі встановила новий рекорд

У 2021 році Tesla доставила на 87% більше електромобілів, аніж минулоріч.

Американська автомобільна компанія Tesla у 2021 році доставила 936 172 електромобілі, а в четвертому кварталі оновила власний рекорд, відвантаживши клієнтам 308 600 транспортних засобів.

Про це із посиланням на заяву Tesla від неділі, 2 січня, повідомляє CNBC.

Зазначається, що показник постачання електромобілів зріс на 87% проти минулого року, коли компанія вперше доставила 499 647 авто.

Також читайте Майже пів мільйона Tesla Model 3 та Model S потрапили під відкличну кампанію

Відомо, що трохи менше 3% від загального обсягу поставок Tesla у 2021 році склали флагманський седан Model S і позашляховик Model X з "крилами сокола". Всього за рік компанія відвантажила 911 208 вказаних електрокарів, зокрема 296 850 в останньому кварталі.

У виданні зауважують, що впродовж другого року глобальної пандемії COVID-19 Tesla змогла збільшити постачання автомобілів за рахунок розширення виробництва на своєму першому закордонному заводі в Шанхаї та внесення технічних змін до автомобілів, які вона виробляє у Фрімонті, що в американському штаті Каліфорнія.

Раніше очільник Tesla Ілон Маск заявляв про намір впродовж наступних дев'яти років збільшити річний обсяг продажу електромобілів до 20 мільйонів, розпочавши виробництво кросовера Model Y на новому заводі в Остіні, штат Техас, і відкривши ще одну фабрику в німецькому Бранденбурзі.

Читайте також: