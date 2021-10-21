Tesla зафіксувала рекордний квартальний прибуток: скільки заробила компанія

Вона поставила понад 240 тисяч електричних автомобілів.

Tesla побила власний квартальний рекорд прибутку, заробивши 1,62 млрд доларів у третьому кварталі 2021 року.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Попередній рекорд компанії в 1,14 млрд доларів був встановлений у другому кварталі цього року. Теперішній показник майже в п’ять разів перевищує прибуток компанії в 331 мільйон доларів, отриманий у третьому кварталі 2020 року. Компанія отримала 13,8 мільярдів доларів прибутку, що також є для неї рекордом.

Оголошення про прибуток Tesla з'явилося після новини про те, що вона поставила рекордні 241 300 електромобілів, що на 72% більше, ніж кількість автомобілів, поставлених нею за той же період минулого року. У цьому році компанія продала майже 630 000 автомобілів, тобто вона вже перевершила 499 550 продаж, які мала за весь 2020 рік.

З фінансового звіту Tesla виявилися дві цікаві відомості. Компанія заробила 279 мільйонів доларів, надавши кредити іншим автовиробникам, і що середня ціна продажів їхніх автомобілів фактично знизилася на 6 відсотків, оскільки постачали більше Model 3 та Model Y та менше дорогих Model S та Model X.

Раніше повідомлялося, що Tesla відкрила доступ до останньої бета-версії автопілота.

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