Tesla запатентувала революційну систему очистки лобового скла: її може отримати Cybertruck

Також за допомогою нової технології можна буде очищувати сонячні панелі будинків.

Tesla отримала патент на використання лазерів для очищення бруду зі скла автомобілів.

Про це повідомляє сайт Electrek.

Документ має назву "Імпульсне лазерне очищення від сміття, що накопичилося на скляних виробах у транспортних засобах та фотоелектричних агрегатах". Як випливає з назви патенту, компанія також думала про використання лазера для очищення сміття на сонячних панелей та черепиці на дахах.

У ЗМІ інформація про те, що компанія працює над такою технологією з'явилася вперше ще два роки тому. Тоді це стало відомо через її заявку на патент. У ньому йшлося про те, що вона хоче створити систему з оптичним лазерним променем, який опромінюватиме область на склі, де буде виявлено бруд.

Лазерні промені мали б використовуватися фактично як склоочисники, і саме це Tesla показала у своїх патентних кресленнях.

У прототипі майбутнього пікапа автовиробника Cybertruck не було жодного склоочисника, і коли він подав заявку на цей патент, деякі припустили, що це може бути використано саме у цьому авто.

Проте також у медіа повідомлялося, що Tesla розробляє нові електромагнітні склоочисники, які виглядають у футуристичному стилі, але є набагато реалістичніші, ніж лазерні промені.

Раніше повідомлялося, що новий патент Tesla розкрив цікаві деталі інтер'єру Cybertruck.

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