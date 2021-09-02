Tesla знову перенесла випуск своєї довгоочікуваної моделі: причина

Дефіцит чіпів вплинув і на дебют Roadster.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що випуск їх майбутньої моделі Roadster відкладається до 2023 року.

Про це повідомляє сайт CNBC.

"2021 рік був роком надзвичайно божевільних проблем з ланцюгами поставок, тому неважливо, якби у нас було навіть 17 нових продуктів, жоден з них все одно не вийшов би. Якщо припустити, що 2022 рік не буде дуже важким, новий Roadster має вийти в 2023 році", – написав Маск.

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Проблеми з поставками пов'язані з дефіцитом чіпів, через який зараз страждають багато автовиробників. Зокрема, Toyota та Ford змушені були скоротити обсяги виробництва.

Вперше про Roadster Tesla розповіла ще в кінці 2017 року, а дебютувати він мав у 2020-му. Тоді компанія заявляла, що максимальна швидкість автомобіля буде щонайменше 402 км/год, він буде мати акумулятор на 200 кіловат-годин, який забезпечить 997 км запасу ходу, та три електродвигуни, які дозволять йому розганятися до 97 км/год за 2 секунди.

Пізніше Маск пообіцяв, що Roadster наступного покоління буде продаватися з преміальною опцією "SpaceX", яка включатиме ракетні двигуни, що дозволять автомобілю парити далеко над землею.

Раніше повідомлялося, що масове виробництво електричної вантажівки Tesla Semi відкладено ще на рік.

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