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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Tesla знову в скандалі: мільйони авто можуть мати завищений пробіг

Власник Tesla звинувачують компанію в тому, що вона штучно завищує пробіг авто.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Авто Tesla

Tesla / © electrek

У федеральному суді Лос-Анджелеса розгорається гучний скандал навколо американського автогіганта Tesla. Колективний позов, поданий проти компанії, звинувачує її у навмисному завищенні показників одометрів в електромобілях.

Про це повідомило видання Reuters.

За словами позивача, ця схема дозволяє Tesla економити на гарантійному обслуговуванні, адже автомобілі клієнтів значно швидше «намотують» гарантійний пробіг.

Ініціатором позову став мешканець Лос-Анджелеса Нірі Хінтон, власник Tesla Model Y 2020 року. Чоловік зафіксував неточність у роботі одометра: завищення сягало до 15%. В окремі дні його електрокар «накручував» 72 милі, тоді як фактичний пробіг не перевищував 20 миль. Це призвело до передчасного закінчення базової гарантії у 50 000 миль, змусивши Хінтона самостійно оплатити недешевий ремонт підвіски у розмірі $10 000.

У своїй позовній заяві Хінтон стверджує, що Tesla системно маніпулює даними, щоб зменшити гарантійні зобов’язання та отримувати додатковий прибуток від платних послуг. Якщо звинувачення підтвердяться, справа може торкнутися понад 1 мільйона власників Tesla у штаті.

Наразі офіційної реакції від Tesla не надходило. Однак у судових документах зазначено, що компанія категорично відкидає усі звинувачення.

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