Тест із ПДР заплутав тисячі водіїв: правильна відповідь здивує

Трамвай та авто / © Pixabay

Навіть досвідчені водії іноді плутаються у ситуаціях із трамваями — хто кого має пропустити, коли колії проходять поруч із дорогою. Саме через такі моменти часто виникають конфлікти чи навіть аварії.

Про це йдеться на YouTube-каналі «За правилами».

Нещодавно був розібраний приклад, який викликав багато суперечок серед користувачів. На відео показано, як легковий автомобіль рухається прямо, а трамвай у цей час перетинає його смугу з правого боку. Знак пріоритету відсутній, є лише попередження про перетин трамвайної колії.

Більшість водіїв інстинктивно вважають, що в такій ситуації саме авто має перевагу, мовляв, воно праворуч, а трамвай мусить зачекати. Але це — типова помилка.

Як пояснюють фахівці, так звана «перевага праворуч» діє лише на перехрестях. А якщо колія проходить просто вздовж дороги чи перетинає її, тоді набрає чинності інше правило.

Згідно з пунктом 17.3 Правил дорожнього руху України, трамвай завжди має перевагу, коли рухається поза перехрестям і перетинає смугу автомобіля. Виняток лише один — якщо він виїжджає з депо.

Отже, у наведеній задачі водій жовтого авто зобов’язаний дати дорогу трамваю.

Автоексперти наголошують: такі ситуації здаються простими, але саме вони найчастіше призводять до аварій. Тому подібні розбори допомагають водіям не лише перевірити свої знання, а й зрозуміти логіку правил.

