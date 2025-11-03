ТСН у соціальних мережах

164
2 хв

Тест із ПДР заплутав тисячі водіїв: правильна відповідь здивує

Експерти пояснили, чому в деяких ситуаціях трамвай має перевагу.

Наталія Магдик
Трамвай та авто

Трамвай та авто / © Pixabay

Навіть досвідчені водії іноді плутаються у ситуаціях із трамваями — хто кого має пропустити, коли колії проходять поруч із дорогою. Саме через такі моменти часто виникають конфлікти чи навіть аварії.

Про це йдеться на YouTube-каналі «За правилами».

Нещодавно був розібраний приклад, який викликав багато суперечок серед користувачів. На відео показано, як легковий автомобіль рухається прямо, а трамвай у цей час перетинає його смугу з правого боку. Знак пріоритету відсутній, є лише попередження про перетин трамвайної колії.

Більшість водіїв інстинктивно вважають, що в такій ситуації саме авто має перевагу, мовляв, воно праворуч, а трамвай мусить зачекати. Але це — типова помилка.

Як пояснюють фахівці, так звана «перевага праворуч» діє лише на перехрестях. А якщо колія проходить просто вздовж дороги чи перетинає її, тоді набрає чинності інше правило.

Згідно з пунктом 17.3 Правил дорожнього руху України, трамвай завжди має перевагу, коли рухається поза перехрестям і перетинає смугу автомобіля. Виняток лише один — якщо він виїжджає з депо.

Отже, у наведеній задачі водій жовтого авто зобов’язаний дати дорогу трамваю.

Автоексперти наголошують: такі ситуації здаються простими, але саме вони найчастіше призводять до аварій. Тому подібні розбори допомагають водіям не лише перевірити свої знання, а й зрозуміти логіку правил.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли можна їхати на червоний сигнал світлофора. У цьому випадку є 4 винятки.

