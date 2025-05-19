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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
394
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Тест на знання ПДР: подивіться на фото і скажіть, який поворотник має увімкнути водій жовтого авто

Користуватися світловим покажчиком повороту слід у строгій відповідності до вимог ПДР. Тоді вас будуть вірно розуміти інші водії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тест на знання ПДР: подивіться на фото і скажіть, який поворотник має увімкнути водій жовтого авто

Фото: За! Правилами

Перевірте, наскільки добре ви пам’ятаєте правила дорожнього руху. Це можна зробити за допомогою тесту-малюнку.

Про це йдеться на YouTube-каналі «За! Правилами», пише “Автотема«.

Тест на ПДР

Водієві пропонують ситуацію, в якій на перехресті опинились два автомобілі — синій та жовтий.

Синє авто сигналізує про намір повернути ліворуч, а водій жовтого планує розвернутись. Який сигнал повороту при цьому має увімкнути водій жовтого автомобіля:

  • лівий сигнал повороту;

  • правий сигнал повороту;

  • спочатку правий, потім лівий;

  • не потрібно вмикати жодного сигналу.

Водії із досвідом кажуть, що потрібно звернути увагу в цьому тесті саме на траєкторію розвороту — жовте авто має намір виконати його через пехрестя.

«Такий маневр правилами в цілому не заборонений. Але у цій конкретній ситуації дуже важливим буде фактор видимості, адже виконувати розворот за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку правила забороняють», — каже експерт.

Яка правильна відповідь на тест

Для того, щоби відповісти вірно, уявять, що водій жовтого авто вирішив вчинити саме таким чином. Він увімкнув правий покажчик і в такій ситуації водій синьої машини має всі підстави вважати, що його візаві просто повертає праворуч. Оскільки в такому випадку їхні траєкторії не перетинаються, то водієві синього автомобіля не обов’язково поступатися дорогою у цій ситуації. Результатом таких дій може стати аварійна ситуація.

Увага: У пункті 9.4 чинних ПДР йдеться, що сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Але, навіть якби у цій ситуації на перехресті не було синього автомобіля, все одно водій жовтого мав би перед розворотом увімкнути відповідний показчик повороту — лівий. Це буквально прописано в пункті 9.2.

У подібних випадках водії зобов’язані вмикати лівий покажчик повороту. Це означає, що правильним є перший варіант відповіді.

Нагадаємо про перелік автівок, які здатні подолати мільйон км без капітального ремонту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
394
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