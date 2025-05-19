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Тест на знання ПДР: подивіться на фото і скажіть, який поворотник має увімкнути водій жовтого авто
Користуватися світловим покажчиком повороту слід у строгій відповідності до вимог ПДР. Тоді вас будуть вірно розуміти інші водії.
Перевірте, наскільки добре ви пам’ятаєте правила дорожнього руху. Це можна зробити за допомогою тесту-малюнку.
Про це йдеться на YouTube-каналі «За! Правилами», пише “Автотема«.
Тест на ПДР
Водієві пропонують ситуацію, в якій на перехресті опинились два автомобілі — синій та жовтий.
Синє авто сигналізує про намір повернути ліворуч, а водій жовтого планує розвернутись. Який сигнал повороту при цьому має увімкнути водій жовтого автомобіля:
лівий сигнал повороту;
правий сигнал повороту;
спочатку правий, потім лівий;
не потрібно вмикати жодного сигналу.
Водії із досвідом кажуть, що потрібно звернути увагу в цьому тесті саме на траєкторію розвороту — жовте авто має намір виконати його через пехрестя.
«Такий маневр правилами в цілому не заборонений. Але у цій конкретній ситуації дуже важливим буде фактор видимості, адже виконувати розворот за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку правила забороняють», — каже експерт.
Яка правильна відповідь на тест
Для того, щоби відповісти вірно, уявять, що водій жовтого авто вирішив вчинити саме таким чином. Він увімкнув правий покажчик і в такій ситуації водій синьої машини має всі підстави вважати, що його візаві просто повертає праворуч. Оскільки в такому випадку їхні траєкторії не перетинаються, то водієві синього автомобіля не обов’язково поступатися дорогою у цій ситуації. Результатом таких дій може стати аварійна ситуація.
Увага: У пункті 9.4 чинних ПДР йдеться, що сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Але, навіть якби у цій ситуації на перехресті не було синього автомобіля, все одно водій жовтого мав би перед розворотом увімкнути відповідний показчик повороту — лівий. Це буквально прописано в пункті 9.2.
У подібних випадках водії зобов’язані вмикати лівий покажчик повороту. Це означає, що правильним є перший варіант відповіді.
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