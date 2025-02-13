Тест з ПДР: хто з велосипедистів порушує правила

Задача з теми про вимоги до велосипедистів. Які велосипедисти порушують правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу оприлюднив канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Велосипедист А. Велосипедист Б. Обидва велосипедисти порушують. Обидва велосипедисти не порушують.

Розбір задачі

Хто не правий? Інфографіка: "За! Правилами"

По дорозі для нерейкових транспортних засобів рухається велосипедист А, поруч велосипедною доріжкою їде велосипедист Б. При цьому останній буксирує інший велосипед за допомогою тросу.

Згідно з пунктом 6.6 ПДР, велосипедисту забороняється буксирувати велосипеди.

Далі велосипедист А просто їде прямо по правильному боці дорозі, але також порушує правила, адже поруч є велосипедна доріжка позначена знаком 4.14 "Доріжка для велосипедистів".

Згідно з тим же пунктом 6.6 ПДР, велосипедисту забороняється рухатися по автомагістралях та дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку.

Правильна відповідь

Правильна відповідь №3.

Пропонуємо вашій увазі тест з ПДР: чи дозволено повернути праворуч.

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