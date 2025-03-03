Тест з ПДР: кого може підібрати таксист, не порушуючи правил

Маршрутні транспортні засоби — автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї та таксі — рухаються за певними маршрутами та мають визначені зупинки для посадки та висадки пасажирів. Правила дорожнього руху чітко регламентують ці зупинки, однак водії часто ігнорують їх, що призводить до аварійних ситуацій.

Telegram-канал "За! Правилами" пропонує перевірити ваші знання за допомогою цікавого тесту.

Уважно розгляньте зображення та визначте, чи може водій таксі підібрати когось із пасажирів.

Кого може підібрати таксист, не порушуючи правила / Інфографіка: "За! Правилами"

Варіанти відповіді

Кого може підібрати таксист, не порушуючи правил?

Чоловіка праворуч. Жінку ліворуч. Може підібрати обох. Не може посадити нікого з них.

Пояснення

Знак 3.34 "Зупинку заборонено" забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Тобто, таксисту для посадки чи висадки пасажирів можна зупинитися під знаком "Зупинку заборонено".

На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі.

А от зупинка з лівого боку дороги, що має трамвайну колію посередині, забороняється.

Принагідно нагадаємо, що відповідно до статті 2.15 ПДР, водій таксі має право:

а) рухатися на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеною дорожнім знаком 5.8 або 5.11;

б) здійснювати посадку та висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів, позначеної дорожнім знаком 5.8 або 5.11, з урахуванням положень пунктів 15.1 та 15.2 цих Правил.

Правильна відповідь

Правильна відповідь – 1. Таксист може підібрати чоловіка праворуч.

Пропонуємо вашій увазі тест з ПДР: чи дозволено повернути праворуч.

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