Тест з ПДР: як заїхати на реверсивну смугу, щоб не порушити правила

Публікуємо задачу з теми регулювання дорожнього руху. Яка траєкторія повороту праворуч дозволяється у зображеній на малюнку ситуації водієві синього автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія В. Траєкторії А та Б. Лише траєкторія В. Траєкторії В та Б. Траєкторії А та В.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч. Для цього йому запропоновані три варіанти.

Зазначимо, що водій повертає на дорогу, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний.

Тобто він повертає на дорогу з реверсивним рухом. Про це свідчить знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом", а також знак 5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом" та відповідна дорожня розмітка.

Малюнок: "За! Правилами"

Малюнок: "За! Правилами"

На дорозі встановлено реверсивний світлофор, який наразі дозволяє водієві використовувати для руху реверсивну смугу.

Малюнок: "За! Правилами"

Таким чином, за траєкторією В рухатися заборонено, адже тоді водій опиниться на зустрічній смузі.

Та чи може водій повернути, як за траєкторією А, так і за траєкторією Б?

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"У разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Тобто повертати слід за траєкторією А.

Щобільше, згідно з пунктом 11.12 ПДР:

"Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух".

Це пояснюється тим, що, повертаючи, водій не бачить та напевне не знає, чи дозволено в цей момент рух по реверсивній смузі. Тому спочатку треба повернути в крайню праву смугу, а вже потім перестроюватися на реверсивну смугу.

Правильна відповідь

Таким чином, правильна відповідь №1.

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