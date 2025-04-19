Тьмяні фари на холостому ходу: автомеханік попередив про небезпеку

Ремонт авто / © Associated Press

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Відомий автомеханік Скотті Кілмер попередив водіїв про просту, але небезпечну ознаку, яка може вказувати на майбутню поломку генератора.

Про це повідомило видання Express.

Якщо фари стають тьмяними на холостому ходу (у пробці або на стоянці), але яскравішають під час руху — це сигнал про проблему з генератором змінного струму. Він відповідає за зарядку акумулятора, і його несправність може призвести до повного розряду батареї та неможливості завести авто. Заміна генератора — дорога послуга: у деяких випадках її вартість сягає 38 000 гривень і більше.

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«Коли ваша машина працює на холостому ході, генератор змінного струму обертається повільніше. Він повинен усе ще заряджатися, але коли вони починають зношуватися, на низьких швидкостях вони не будуть. Тож якщо обидві фари тьмяні, перевірте свій генератор у будь-якому магазині автозапчастин, щоб перевірити, чи він поганий. Але якщо лише одна з ваших фар тьмяна, це проблема з вашими фарами, тому просто спробуйте нову лампочку. Це повинно виправити проблему, якщо одна сторона тьмяна, а одна яскрава», — зазначив експерт.

Нагадаємо, експерти назвали три марки авто, які найкраще зберігають вартість на вторинному ринку.