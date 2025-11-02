Тонування авто в Україні / © Associated Press

Тонування лобового скла в авто зменшує освітлення фар на 35–55% і створює серйозну небезпеку на дорогах, особливо під час блекаутів.

Автомобільний експерт Олександр Федченко попередив про це в ефірі «Київ 24».

Експерт порадив водіям зняти тонування для власної безпеки.

За його словами, в Україні досі поширена практика повного тонування автомобілів, включно з лобовим склом, що створює реальну загрозу на дорогах.

Він зазначив, що надмірне затемнення скла може значно знизити видимість у темну пору доби — на 35–55%, що суттєво впливає на безпеку руху.

«Якщо дорога добре освітлена — проблем може і не бути. Але коли вулиці темні або під час відключень світла, водій фактично нічого не бачить. Навіть пішохода у світловідбиваючих елементах можна не помітити», — пояснив експерт.

Федченко закликав водіїв замислитись над зняттям тонування, адже воно не лише небезпечне, а й суперечить європейським правилам дорожнього руху.

«У нас люблять робити авто „в коробку“ — коли все чорне, навіть лобове скло. В Європі це суворо заборонено, а у нас сприймається як норма. Але під час блекаутів це стає реальною проблемою. Видимість падає настільки, що водій може не побачити навіть людину просто перед авто», — наголосив він.

Також експерт нагадав, що з тонованим лобовим склом не випускають за кордон — це порушення правил, яке не допускається в жодній країні ЄС.

