ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Тонування лобового скла: чому це небезпечно та які можуть бути наслідки — експерт

Водіїв попередили про головну помилку з тонуванням лобового скла.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тонування лобового скла: чому це небезпечно та які можуть бути наслідки — експерт

Тонування авто в Україні / © Associated Press

Тонування лобового скла в авто зменшує освітлення фар на 35–55% і створює серйозну небезпеку на дорогах, особливо під час блекаутів.

Автомобільний експерт Олександр Федченко попередив про це в ефірі «Київ 24».

Експерт порадив водіям зняти тонування для власної безпеки.

За його словами, в Україні досі поширена практика повного тонування автомобілів, включно з лобовим склом, що створює реальну загрозу на дорогах.

Він зазначив, що надмірне затемнення скла може значно знизити видимість у темну пору доби — на 35–55%, що суттєво впливає на безпеку руху.

«Якщо дорога добре освітлена — проблем може і не бути. Але коли вулиці темні або під час відключень світла, водій фактично нічого не бачить. Навіть пішохода у світловідбиваючих елементах можна не помітити», — пояснив експерт.

Федченко закликав водіїв замислитись над зняттям тонування, адже воно не лише небезпечне, а й суперечить європейським правилам дорожнього руху.

«У нас люблять робити авто „в коробку“ — коли все чорне, навіть лобове скло. В Європі це суворо заборонено, а у нас сприймається як норма. Але під час блекаутів це стає реальною проблемою. Видимість падає настільки, що водій може не побачити навіть людину просто перед авто», — наголосив він.

Також експерт нагадав, що з тонованим лобовим склом не випускають за кордон — це порушення правил, яке не допускається в жодній країні ЄС.

Нагадаємо про 5 "розумних" функцій в авто, які водії вимикають одразу. На практиці водії вимикають такі системи.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie