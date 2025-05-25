Тонування скла в авто: що потрібно знати для поїздок за кордон

Автомобіль / © Pixabay

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Тонування скла в автомобілях — це популярна опція, яка захищає від сонця та підвищує комфорт водія. Однак при перетині кордону з Україною і країнами ЄС існують суворі вимоги до світлопропускання скла, яких потрібно обов’язково дотримуватися. Інакше автомобіль можуть не пропустити або накласти штраф.

Про це пише 24 канал.

Основні вимоги українського законодавства

Лобове скло має пропускати не менше 75% світла.

Передні бічні вікна — не менше 70%.

Якщо ці норми порушені, водієві можуть відмовити у виїзді з країни або вимагати зняти тонувальну плівку на місці.

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Європейські стандарти і особливості

В ЄС вимоги базуються на Правилі №43 ЄЕК ООН, яке визначає мінімальне світлопропускання для лобового скла (75%) та передніх бокових вікон (70%). Проте у різних країнах існують свої особливості. Наприклад, у Польщі тонування передніх вікон більше ніж на 10% є причиною для відмови у в’їзді.

Що заборонено і на які вікна не поширюються обмеження

Задні вікна та заднє скло: Законодавчі обмеження щодо світлопропускання відсутні.

Заборонене дзеркальне тонування через ризик засліплення інших водіїв.

Тонування плівками з низьким світлопропусканням (5%, 10%, 20%) може бути порушенням ПДР і ДСТУ.

Як уникнути проблем на кордоні

Щоб безперешкодно перетинати кордон, варто подбати, щоб світлопропускання лобового та передніх бічних вікон відповідало нормам (75% і 70% відповідно). Якщо ваше авто затоноване гірше, необхідно заздалегідь зняти плівку.

Для тонування краще обрати атермальну плівку: вона прозора, не впливає на колір, відповідає стандартам і не викликає питань у прикордонників.

Важливо знати

Перед подорожжю в інші країни ЄС обов’язково перевірте вимоги до тонування у цих державах. Штрафи за порушення можуть бути високими — від 50 євро у Німеччині до 1000 фунтів у Великій Британії за повторне порушення.

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Дотримання правил тонування скла — це не лише питання закону, а й ваша безпека та комфорт на дорозі. Будьте уважними та заздалегідь готуйте автомобіль для безпроблемних поїздок за кордон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським водіям нагадали, що вони можуть отримати штраф за неправильне скло, та кого це стосується.