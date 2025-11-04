- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Топ-10 популярних авто жовтня 2025 року: які моделі обирали українці
Усі з них — кросовери, а лідером став електрокар Volkswagen ID.Unyx.
У жовтні 2025 року продажі лише десяти найпопулярніших моделей авто склали 38% українського ринку нових легковиків.
Про це повідомив «Укравтопром».
Лідером місяця став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, який розійшовся тиражем 441 автомобіль. Другу позицію посів Renault Duster із результатом 432 продані одиниці, а замикає трійку BYD Song Plus — 391 авто.
До десятки лідерів також увійшли:
Toyota RAV4 — 384 од.
BYD Leopard 3 — 261 од.
Toyota Land Cruiser Prado — 247 од.
Hyundai Tucson — 244 од.
Skoda Kodiaq — 217 од.
Volkswagen Touareg — 189 од.
Zeekr 7X — 169 од.
Нагадаємо, експерти назвали моделі авто, які заслужили репутацію справжніх «вічних воїнів» — вони витримують роки експлуатації без серйозних несправностей і продовжують впевнено їздити навіть після 400–500 тис. км пробігу.