Топ-10 популярних авто жовтня 2025 року: які моделі обирали українці

Усі з них — кросовери, а лідером став електрокар Volkswagen ID.Unyx.

Автор публікації
Софія Бригадир
Toyota RAV4

Toyota RAV4 / © Associated Press

У жовтні 2025 року продажі лише десяти найпопулярніших моделей авто склали 38% українського ринку нових легковиків.

Про це повідомив «Укравтопром».

Лідером місяця став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, який розійшовся тиражем 441 автомобіль. Другу позицію посів Renault Duster із результатом 432 продані одиниці, а замикає трійку BYD Song Plus — 391 авто.

До десятки лідерів також увійшли:

  1. Toyota RAV4 — 384 од.

  2. BYD Leopard 3 — 261 од.

  3. Toyota Land Cruiser Prado — 247 од.

  4. Hyundai Tucson — 244 од.

  5. Skoda Kodiaq — 217 од.

  6. Volkswagen Touareg — 189 од.

  7. Zeekr 7X — 169 од.

Нагадаємо, експерти назвали моделі авто, які заслужили репутацію справжніх «вічних воїнів» — вони витримують роки експлуатації без серйозних несправностей і продовжують впевнено їздити навіть після 400–500 тис. км пробігу.

