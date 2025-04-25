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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Топ-10 вживаних авто, які найшвидше дешевшають 2025 року

Деякі вживані автомобілі в 2025 році втратили до 17% вартості — експерти назвали топ-10 моделей.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Топ-10 вживаних авто

BMW

Хоча авто, які швидко дешевшають, здаються вигідною покупкою, насправді вони можуть виявитися пасткою. Їхня вартість продовжує падати, що робить їх невигідними для перепродажу.

Про це повідомив портал iSeeCars.

За даними iSeeCars, у 2025 році найбільше подешевшали такі моделі:

  1. Tesla Model S (–17,2%)

  2. Porsche Taycan (–15,1%)

  3. Ford Explorer Hybrid (–14,1%)

  4. BMW 5 Series Hybrid (–13,9%)

  5. Tesla Model Y (–13,1%)

  6. Maserati Levante (–11,5%)

  7. Mercedes-Benz AMG GT (–11,1%)

  8. Tesla Model 3 (–10,9%)

  9. Jeep Gladiator (–10,7%)

  10. Hyundai Kona Electric (–10,6%)

Раніше ми повідомляли, як отримати водійське посвідчення на мотоцикл.

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