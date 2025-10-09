ТСН у соціальних мережах

459
1 хв

Топ-11 автомобілів, які найбільше розчарували своїх власників

Не всі популярні авто виправдали очікування власників — експерти назвали моделі з найнижчим рівнем задоволеності.

Софія Бригадир
Volkswagen Taos

Volkswagen Taos / © Вікіпедія

Експерти оприлюднили свіжий рейтинг автомобілів, якими їхні власники залишилися найменш задоволені. До антирейтингу потрапили 11 моделей — від компактних седанів до гібридних позашляховиків.

Про це повідомило видання Consumer Reports.

Опитування автовласників показало, що причини розчарування різні — від технічної ненадійності та неякісного складання до завищеної ціни обслуговування.

Найнижчу оцінку отримав гібридний Jeep Grand Cherokee PHEV: лише 34% власників готові порадити його іншим. Користувачі скаржилися на надто високу витрату пального для гібрида та значно більшу ціну порівняно з версією із двигуном внутрішнього згоряння.

До десятки інших авто, якими власники найбільше незадоволені, увійшли:

  • Jeep Compass

  • Volkswagen Taos

  • Mazda CX-90 PHEV

  • Nissan Sentra

  • Toyota Corolla Cross

  • Mercedes-Benz C-Class

  • Infiniti QX60

  • Audi Q8 E-Tron

  • Nissan Altima

  • Audi Q4 E-Tron

Нагадаємо, масштабний аналіз, проведений американською аналітичною платформою iSeeCars, підтвердив беззаперечне лідерство японських виробників у питанні автомобільної довговічності. Дослідження, що охопило мільйони автомобілів, проданих у США, визначило, які марки найчастіше долають рубіж у 400 000 км (приблизно 250 000 миль) без серйозних несправностей.

