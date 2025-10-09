- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 459
- Час на прочитання
- 1 хв
Топ-11 автомобілів, які найбільше розчарували своїх власників
Не всі популярні авто виправдали очікування власників — експерти назвали моделі з найнижчим рівнем задоволеності.
Експерти оприлюднили свіжий рейтинг автомобілів, якими їхні власники залишилися найменш задоволені. До антирейтингу потрапили 11 моделей — від компактних седанів до гібридних позашляховиків.
Про це повідомило видання Consumer Reports.
Опитування автовласників показало, що причини розчарування різні — від технічної ненадійності та неякісного складання до завищеної ціни обслуговування.
Найнижчу оцінку отримав гібридний Jeep Grand Cherokee PHEV: лише 34% власників готові порадити його іншим. Користувачі скаржилися на надто високу витрату пального для гібрида та значно більшу ціну порівняно з версією із двигуном внутрішнього згоряння.
До десятки інших авто, якими власники найбільше незадоволені, увійшли:
Jeep Compass
Volkswagen Taos
Mazda CX-90 PHEV
Nissan Sentra
Toyota Corolla Cross
Mercedes-Benz C-Class
Infiniti QX60
Audi Q8 E-Tron
Nissan Altima
Audi Q4 E-Tron
Нагадаємо, масштабний аналіз, проведений американською аналітичною платформою iSeeCars, підтвердив беззаперечне лідерство японських виробників у питанні автомобільної довговічності. Дослідження, що охопило мільйони автомобілів, проданих у США, визначило, які марки найчастіше долають рубіж у 400 000 км (приблизно 250 000 миль) без серйозних несправностей.