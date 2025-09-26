Топ-12 вживаних авто, які здатні проїхати понад 650 тисяч км

Honda Accord

Американські аналітики зібрали рейтинг уживаних машин, які можуть проїхати понад 400 тисяч миль — це майже 650 тисяч кілометрів — без капітального ремонту.

Про це повідомило видання GOBankingRates.

Ринок уживаних авто традиційно приваблює покупців: доступніші ціни, значний вибір і можливість знайти машину, яка прослужить довгі роки. Та попри це головне питання завжди залишається однаковим: яку модель обрати, щоб уникнути дорогих несправностей?

У рейтингу найбільше представлено японських моделей, і особливо відчутне домінування Toyota. Серед довговічних визнано такі автомобілі:

Toyota Avalon — флагманський седан;

Toyota Tacoma — середньорозмірний пікап;

Toyota Sienna — мінівен для великих родин;

Toyota Sequoia — великий позашляховик.

Окрему групу становлять моделі Honda, які також зарекомендували себе як довготривалі та надійні:

Honda Accord — седан середнього класу;

Honda Pilot — трирядний SUV;

Honda Odyssey — сімейний мінівен;

Honda Civic — компактний гетчбек.

До переліку увійшли й машини американського виробництва. Це, зокрема, пікап Ford F-150, який вважається одним з найпопулярніших у США, а також великий позашляховик Ford Expedition.

Серед інших моделей у списку — Subaru Outback, універсал, створений для активного відпочинку, а також Hyundai Elantra, бюджетний корейський седан, який продемонстрував високу витривалість.

За оцінками експертів, пробіг у 650 тисяч кілометрів відповідає приблизно 25–30 рокам звичайної експлуатації автомобіля. Це свідчить, що моделі, включені до рейтингу, можуть залишатися на ходу протягом десятиліть, навіть змінюючи кількох власників.

Водночас у списку відсутні європейські преміумбренди, які часто асоціюють з високою якістю. Аналітики наголошують: реальна надійність машини вимірюється не статусом марки, а підтвердженою статистикою довговічності.

