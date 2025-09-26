ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
2 хв

Топ-12 вживаних авто, які здатні проїхати понад 650 тисяч км

Експерти назвали автомобілі, які здатні залишатися надійними десятиліттями.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Honda Accord

Honda Accord

Американські аналітики зібрали рейтинг уживаних машин, які можуть проїхати понад 400 тисяч миль — це майже 650 тисяч кілометрів — без капітального ремонту.

Про це повідомило видання GOBankingRates.

Ринок уживаних авто традиційно приваблює покупців: доступніші ціни, значний вибір і можливість знайти машину, яка прослужить довгі роки. Та попри це головне питання завжди залишається однаковим: яку модель обрати, щоб уникнути дорогих несправностей?

У рейтингу найбільше представлено японських моделей, і особливо відчутне домінування Toyota. Серед довговічних визнано такі автомобілі:

  • Toyota Avalon — флагманський седан;

  • Toyota Tacoma — середньорозмірний пікап;

  • Toyota Sienna — мінівен для великих родин;

  • Toyota Sequoia — великий позашляховик.

Окрему групу становлять моделі Honda, які також зарекомендували себе як довготривалі та надійні:

  • Honda Accord — седан середнього класу;

  • Honda Pilot — трирядний SUV;

  • Honda Odyssey — сімейний мінівен;

  • Honda Civic — компактний гетчбек.

До переліку увійшли й машини американського виробництва. Це, зокрема, пікап Ford F-150, який вважається одним з найпопулярніших у США, а також великий позашляховик Ford Expedition.

Серед інших моделей у списку — Subaru Outback, універсал, створений для активного відпочинку, а також Hyundai Elantra, бюджетний корейський седан, який продемонстрував високу витривалість.

За оцінками експертів, пробіг у 650 тисяч кілометрів відповідає приблизно 25–30 рокам звичайної експлуатації автомобіля. Це свідчить, що моделі, включені до рейтингу, можуть залишатися на ходу протягом десятиліть, навіть змінюючи кількох власників.

Водночас у списку відсутні європейські преміумбренди, які часто асоціюють з високою якістю. Аналітики наголошують: реальна надійність машини вимірюється не статусом марки, а підтвердженою статистикою довговічності.

Нагадаємо, в Україні готують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисячі гривень за порушення.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie