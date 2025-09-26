- Дата публікації
Топ-12 вживаних авто, які здатні проїхати понад 650 тисяч км
Експерти назвали автомобілі, які здатні залишатися надійними десятиліттями.
Американські аналітики зібрали рейтинг уживаних машин, які можуть проїхати понад 400 тисяч миль — це майже 650 тисяч кілометрів — без капітального ремонту.
Про це повідомило видання GOBankingRates.
Ринок уживаних авто традиційно приваблює покупців: доступніші ціни, значний вибір і можливість знайти машину, яка прослужить довгі роки. Та попри це головне питання завжди залишається однаковим: яку модель обрати, щоб уникнути дорогих несправностей?
У рейтингу найбільше представлено японських моделей, і особливо відчутне домінування Toyota. Серед довговічних визнано такі автомобілі:
Toyota Avalon — флагманський седан;
Toyota Tacoma — середньорозмірний пікап;
Toyota Sienna — мінівен для великих родин;
Toyota Sequoia — великий позашляховик.
Окрему групу становлять моделі Honda, які також зарекомендували себе як довготривалі та надійні:
Honda Accord — седан середнього класу;
Honda Pilot — трирядний SUV;
Honda Odyssey — сімейний мінівен;
Honda Civic — компактний гетчбек.
До переліку увійшли й машини американського виробництва. Це, зокрема, пікап Ford F-150, який вважається одним з найпопулярніших у США, а також великий позашляховик Ford Expedition.
Серед інших моделей у списку — Subaru Outback, універсал, створений для активного відпочинку, а також Hyundai Elantra, бюджетний корейський седан, який продемонстрував високу витривалість.
За оцінками експертів, пробіг у 650 тисяч кілометрів відповідає приблизно 25–30 рокам звичайної експлуатації автомобіля. Це свідчить, що моделі, включені до рейтингу, можуть залишатися на ходу протягом десятиліть, навіть змінюючи кількох власників.
Водночас у списку відсутні європейські преміумбренди, які часто асоціюють з високою якістю. Аналітики наголошують: реальна надійність машини вимірюється не статусом марки, а підтвердженою статистикою довговічності.
