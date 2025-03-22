Топ-3 вигідних вживаних авто: моделі, які не розчарують

Покупка нового авто здається привабливою, але після виїзду з автосалону вартість автомобіля швидко падає, тому багато хто вибирає вживані автомобілі.

Про це пише видання Новини N.

Купівля вживаної машини може бути не менш вигідною за нову, якщо вона в хорошому стані.

Топ-3 доступних моделей на 2025 рік

Volvo XC40

Купівля компактного позашляховика, як Volvo XC40, не означає, що потрібно жертвувати стилем. Модель пропонує елегантний інтер'єр з комфортним простором для всіх пасажирів. Незважаючи на деякі незручні елементи керування, система на базі Google вражає своєю функціональністю, а сам автомобіль підходить для тривалих поїздок.

Hyundai Ioniq 5

Ця модель вражає своїм ретро-футуристичним дизайном та чудовим запасом ходу у 475 км. Це один з найкращих електричних позашляховиків на ринку, при цьому він практичний і зручний для водія і пасажирів. Єдиним мінусом є порівняно невеликий багажник, але його стиль і характеристики перекривають цей недолік.

BMW Z4

Відмінний вибір для тих, хто шукає спортивний кабріолет з елегантним дизайном і зручним салоном. Він має великий багажник для двомісного авто і чудово поводиться на неякісних дорогах. Хоча Mercedes SLC більш комфортний, Z4 все ж залишає найкращі враження завдяки своїй інформаційно-розважальній системі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у лютому 2025 року ринок нових електрокарів в Україні знизився на 37% у порівнянні з 2024 роком.

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