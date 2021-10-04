Топ-5 бюджетних позашляховиків Японії: чим особливі автомобілі з цієї країни

Вони не тільки недорого коштують, але й економні у витраті пального.

Японські виробники машин є одними з головних гравців у світовій автопромисловості. Щороку ці компанії виробляють мільйони моделей на заводах у всьому світі.

Автомобільні бренди з Японії відомі своєю практичністю, ефективністю та надійністю на ринку компактних позашляховиків. Крім того, японські авто також дуже доступні – часто пропонують найкраще співвідношення ціни та якості. Тому на сайті HotCars назвали найкращі SUV з цієї країни.

Nissan Rogue Sport

Associated Press

У 2021 році Nissan Rogue Sport із початковою ціною $25 335 пропонується в трьох комплектаціях. Незважаючи на те, що простір для ніг є його недоліком, для всіх пасажирів є достатньо місця для голови, а високе положення водія забезпечує хороший зовнішній огляд.

Rogue Sport, можливо, не має в сегменті найбільше ємності для зберігання речей, але він перевершує більшість конкурентів. На додаток до цього, він пропонує безперебійну їзду, економію палива та розширені функції допомоги водієві – завдяки цьому J. D. Power надав йому 85 із 100 балів у рейтингу надійності.

Subaru Forester

У своєму п’ятому поколінні, побудованому на Subaru Global Platform, Forester має п’ять рівнів комплектації, і коштує від 25 845 доларів. Цей автомобіль має довгий список хороших функцій, які роблять його одним із найкращих доступних компактних позашляховиків.

Привабливий інтер’єр включає просту у використанні інформаційно-розважальну систему, достатньо місця для п’яти дорослих та велику максимальну ємність. Також Forester має стандартний повний привід та відмінну економію палива.

Toyota C-HR

hronika.info

Маленька Toyota C-HR 2021 року не ідеальний позашляховик, але є кілька областей, де вона чудово працює. C-HR отримав надзвичайний рейтинг економії палива.

З міркувань безпеки він пропонує широкий спектр функцій допомоги водієві: допомога під час утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування тощо. Прогнозований рейтинг надійності JD Power 86 із 100 означає, що насолоджуватися C-HR можна буде протягом тривалого часу.

Mazda CX-3

ТСН.ua

Найкраще, що Mazda пропонує у новій CX-3, упаковано в спортивну комплектацію, яка коштує від 21 965 доларів. Під капотом лежить 2-літровий двигун потужністю 146 к.с., який пропонує один з найкращих показників економії палива в сегменті.

Модель має різке та чуйне кермо. Хоч вантажне місце обмежене, а заднє сидіння тісне, салон побудований з якісних матеріалів.

Honda HR-V

Honda.com

З цінами від 22 445 до 30 565 доларів Honda HR-V 2021 року є одним із найпрактичніших позашляховиків на ринку. Крім того, це справжній чемпіон з погляду вантажоперевезень.

Оцінки економії палива у автомобіля чудові, але 1,8-літровий 4-циліндровий двигун розганяється повільно. HR-V пропонує різноманітні технології допомоги водієві/безпеки, хоча більшість із них не є стандартними.

Нагадаємо, раніше було названо найкращі компактні позашляховики 2021 року.

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