Топ 5 гібридних авто 2025 року, які не потребують підзарядки

Honda / © Pixabay

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Самозарядні гібридні автомобілі — чудове рішення для тих, хто прагне економити паливо, не переймаючись пошуком розетки. Експерти обрали п’ятірку найкращих моделей 2025 року, які об’єднують ефективність, зручність і сучасні технології.

Про це пише What Car?

Honda Jazz

Цей компактний хетчбек поєднує 1,5-літровий двигун із двома електромоторами. Вражає практичністю — крісла Magic Seats легко складаються для зручного перевезення речей. Середня витрата пального — близько 4,5 л на 100 км.

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Toyota Yaris

Найекономніший учасник рейтингу: витрата пального — лише 4,1 л/100 км. Ідеально підходить для міського ритму, хоча багажник доволі скромний — 286 л.

Toyota Yaris Cross

Кросовер-версія Yaris для тих, кому потрібен вищий кліренс і більше простору. Багажне відділення об’ємом 350 л робить модель зручнішою для подорожей і сімейних поїздок.

Honda Civic

Стильний седан із потужною гібридною системою (181 к.с.), яка розганяє авто до 100 км/год за 7,9 секунди. Витрата — приблизно 5 л/100 км. Пропонує великий багажник і сучасний набір опцій.

Hyundai Tucson

Єдиний турбований гібрид у списку — повнорозмірний кросовер із витратою 6,8 л/100 км. Пропонує просторий салон і багажник об’ємом 620 л.

Усі ці моделі заряджають свої акумулятори під час руху, забезпечуючи значну економію пального без потреби у зовнішньому живленні. Ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, екологічність та незалежність.

До слова, переможцем конкурсу на звання найкращого автомобіля 2025 року став е-кросовер Kia EV3.