Топ-5 найдешевших нових автомобілів в Україні на початок 2025 року

Станом на початок 2025 року український ринок нових автомобілів пропонує доступні варіанти для покупців, які хочуть отримати новий транспорт без значних витрат.

Про це повідомило видання "Твоя машина".

Ось п’ять найбільш доступних моделей:

Chery Tiggo 2 Pro – від $14 700. Компактний кросовер із 1,5-літровим двигуном (106 к.с.), сучасним дизайном та просторим салоном.

Citroen C-Elysee – від $15 410. Практичний седан із 1,6-літровим дизельним двигуном (92 к.с.) та комфортною підвіскою.

Citroen C3 – від $15 800. Компактний хетчбек з економічним 1,2-літровим двигуном потужністю 82 к.с. Має яскравий дизайн і оснащений сучасними системами безпеки.

Renault Logan – від $16 000. Надійний седан із 1,0-літровим двигуном (73 к.с.), великим багажником і просторим салоном.

Honda M-NV – від $17 500. Електричний кросовер із запасом ходу до 401 км та потужністю 163 к.с.

Нагадаємо, раніше оприлюднили рейтинг автомобілів з двигунами, які легко долають 400 тисяч кілометрів без несправностей.

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