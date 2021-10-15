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Топ-5 найшвидших автомобілів 2021 року, які оснащені двигуном V6

Топ-5 найшвидших автомобілів 2021 року, які оснащені двигуном V6

motor1.com

Всі моделі досягають понад 280 кілометрів на годину.

Вважається, що найпотужніші автомобілі мають бути оснащені двигунами V8 або ще більшими агрегатами. Проте машини з V6 також мають дуже хороші показники.

Сучасні варіанти навіть краще налаштовані і мають гібридні технології, тому можуть зробити більше з меншими витратами. Більше того, вони забезпечують швидку та надійну роботу і не завжди мають величезні ціни. Тому на сайті HotCars назвали топ-10 найшвидших машин, оснащених таким мотором.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio – 307 км/год

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Alfa Romeo Giulia – один з найкрутіших італійських ралі-автомобілів в історії. Чотиридверний седан оснащений 2,9-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, який видає 505 кінських сил. Агрегат працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Нова Giulia Quadrifoglio розганяється до 97 км/год за 3,8 секунди. Її спортивні особливості включають активну підвіску та активний передній спойлер.

Acura NSX – 307 км/год

© motor1.com
motor1.com

Acura NSX 2021 року – двомісний спортивний автомобіль з повним приводом, виготовлений японським автовиробником Honda. Він оснащений гібридно-електричним силовим агрегатом, який включає 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом та три електродвигуни, загальною потужністю 573 кінських сил.

Витончений силовий агрегат поєднується з дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням та одним з електродвигунів, що змушує їх видавати потужність на задні колеса. Потім два електродвигуни працюють незалежно один від одного, керуючи передньою частиною, що дає NSX повний привід. Acura NSX розганяється від 0 до 97 км/год за вражаючі 2,7 секунди.

Nissan GT-R Nismo – 299 км/год

© carscoops.com
carscoops.com

Після кількох модернізацій минулого року GT-R Nismo поставляється з 3,8-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, який видає неймовірні 600 кінських сил.

Цей агрегат розганяє Nismo з нуля до 97 км/год всього за 2,5 секунди. Він також має допрацьовану підвіску, кермо, обтягнуте алькантарою, і карбоново-керамічні гальма.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid – 297 км/год

© motor1.com
motor1.com

Panamera 2021 року – це чотиридверний розкішний седан з оновленими передніми та задніми бамперами, що надає йому спортивного вигляду. Крім того, з'явився новий базовий двигун та нові гібридні варіанти, включаючи 4S E-Hybrid.

Panamera 4S E-Hybrid оснащується 2,9-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, який видає пристойні 443 кінські сили. У поєднанні з електродвигуном він забезпечує 552 кінських сил. Цього достатньо, щоб розганяти седан від 0 до 97 км/год всього за 3,5 секунди, якщо він оснащений пакетом Sport Chrono.

Audi RS 5 – 280 км/год

© Вікіпедія
Вікіпедія

Audi RS 5 2021 року – це комфортабельне купе, обладнане елітним салоном. Він оснащений 2,9-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, який видає 444 кінські сили, та восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, яка подає потужність на повний привід.

Audi RS 5 може розганятися від нуля до 97 км/год за 3,3 секунди. Шестипоршневі гальма можуть зупинити автомобіль на короткій відстані.

Раніше повідомлялося, що були названі найкращі в історії двигуни V6.

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