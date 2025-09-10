- Дата публікації
Топ-5 нових і вживаних бензинових авто серпня: які моделі обрали українці
У серпні українці зареєстрували понад 13 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Лідерами стали Hyundai та Volkswagen.
У серпні 2025 року український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні.
Про це повідомив «УкрАвтопром».
З цієї кількості на нові машини припало 2,2 тис. одиниць, що на 3% менше, ніж місяцем раніше. Натомість сегмент вживаних авто зріс на 1% — до 10,9 тис. реєстрацій.
ТОП-5 нових бензинових авто серпня:
Hyundai Tucson — 228 од.;
Mazda CX5 — 126 од.;
Suzuki SX4 — 95 од.;
Skoda Kodiaq — 90 од.;
Skoda Karoq — 85 од.
ТОП-5 вживаних бензинових авто серпня:
Volkswagen Golf — 680 од.;
Volkswagen Tiguan — 607 од.;
Nissan Rogue — 581 од.;
Audi Q5 — 571 од.;
Audi A4 — 364 од.
