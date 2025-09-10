Топ-5 нових і вживаних бензинових авто серпня: які моделі обрали українці

Hyundai Tucson / © Associated Press

У серпні 2025 року український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні.

Про це повідомив «УкрАвтопром».

З цієї кількості на нові машини припало 2,2 тис. одиниць, що на 3% менше, ніж місяцем раніше. Натомість сегмент вживаних авто зріс на 1% — до 10,9 тис. реєстрацій.

ТОП-5 нових бензинових авто серпня:

Hyundai Tucson — 228 од.;

Mazda CX5 — 126 од.;

Suzuki SX4 — 95 од.;

Skoda Kodiaq — 90 од.;

Skoda Karoq — 85 од.

ТОП-5 вживаних бензинових авто серпня:

Volkswagen Golf — 680 од.;

Volkswagen Tiguan — 607 од.;

Nissan Rogue — 581 од.;

Audi Q5 — 571 од.;

Audi A4 — 364 од.

