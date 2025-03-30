Топ 5 проблем автомобілістів навесні: як подолати труднощі без наслідків для машини

Проблеми автомобілістів навесні

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Навесні водіїв спідкають сезонні проблеми, які можуть вплинути на безпеку руху та комфортне кермування. Зміна погодних умов, погіршення стану доріг та необхідність технічного обслуговування авто вимагають особливої уваги.

Про це йдеться у статті NNews.

Погіршення стану доріг після зимового сезону

Після холодів дороги часто вкриваються вибоїнами через постійні перепади температури та дію реагентів. Автомобілісти можуть пошкодити підвіску, колеса та ходову частину машини.

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Уникнути такої проблеми можна, якщо знизити швидкість на нерівних ділянках.

«Уважно стежте за дорожніми знаками, що попереджають про ями. А також перевіряйте стан амортизаторів та підвіски після зимового сезону», — радять експерти

Водіння на зимовій гумі в теплу пору року

Весна — час замінювати зимові шини на літні. Водіння на зимовій гумі в теплу пору року призводить до швидкого зношення та погіршення керованості авто.

Рекомендовано міняти шини, коли середньодобова температура стабільно перевищує +7°C.

«Перевірте тиск у шинах і стан протектора перед встановленням літньої гуми. Проведіть балансування коліс, щоб уникнути вібрацій під час руху», — кажуть експерти.

Ризик для підвіски через вибоїни на дорогах

Пошкоджені амортизатори та важелі можуть негативно вплинути на керованість автомобіля навесні. Тому проведіть діагностику ходової частини на СТО.

«Прислухайтеся до сторонніх звуків під час руху — вони можуть свідчити про проблеми з підвіскою. Звертайте увагу на стабільність кермового управління та рівномірний знос шин», — кажуть фахівці.

Дощова погода та погіршення видимості

Часті весняні опади можуть створювати проблеми на дорогах, збільшуючи ризик аквапланування та аварій. Тож, оновіть склоочисники, якщо вони залишають смуги або працюють неефективної. і перевірте рівень омиваючої рідини та використовуйте склади для ефективного видалення води.

Уникайте глибоких калюж, адже під ними можуть ховатися ями.

Перевірка двигуна після зими

Важливо очистити повітряний фільтр, перевірити рівень масла та охолоджувальної рідини.

«Очистіть моторний відсік від залишків бруду та солей. Перевірте стан акумулятора, особливо якщо він працював із навантаженням взимку. Здійсніть заміну моторного масла, якщо термін експлуатації підходить до завершення», — радять фахівці.

Нагадаємо, автомобілісти розповіли про "секретну" кнопку на дзеркалі заднього виду. Про неї знають дуже мало людей знають про функцію на дзеркалі, яка забезпечує комфортне водіння вночі.

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