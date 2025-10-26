Топ 5 речей, які водії ігнорують перед зимою: експерт закликав не зволікати

Як захистити авто від морозів / © unsplash.com

Перед тим як температура впаде нижче нуля, автомобіль потребує мінімальної, але важливої підготовки.

Технічний експерт розповів, про які речі власники машин найчастіше забувають восени — а дарма, адже це допомагає уникнути дорогого ремонту взимку, пише uamotors.

1. Перевірка охолоджувальної рідини

Експерти радять зробити це ще до перших морозів. З часом антифриз втрачає свої властивості, через що при мінусовій температурі може замерзнути і пошкодити радіатор, помпу або термостат.

2. Стан акумулятора та генератора

Особливо це важливо для автомобілів із системою Start/Stop або електроприводом. Узимку ємність акумулятора знижується на 20–30%, тож батарея без належного догляду може розрядитися вже після однієї холодної ночі. У сервісі радять перевірити внутрішній опір акумулятора й справність діодного моста генератора.

3. Обробка ущільнювачів дверей і замків

Після дощу та різкого похолодання двері часто примерзають через вологу, що потрапляє у стики. Щоб цього уникнути, варто заздалегідь обробити гумові елементи силіконовою змазкою.

4. Перевірка гальмівної рідини

Волога, що накопичується протягом літа й осені, може викликати корозію гальмівних магістралей, закисання поршнів і зниження ефективності гальм. Тому перевірка рівня й стану рідини перед зимою — обов’язкова.

5. Очищення дренажів і заміна фільтрів

Часто водії забувають прибрати листя та бруд із дренажних отворів кузова. Також слід оновити повітряний і салонний фільтри — це допоможе уникнути запотівання скла, забезпечить ефективну роботу обігріву та продовжить «життя» кондиціонеру.

Нагадаємо, як безпечно кермувати авто під дощем. Адже це справжнє випробування для водіїв. Уважна їзда допоможе уникнути пригод і спокійно дістатися додому.