Топ-5 регіонів України за кількістю електромобілів: з'явився рейтинг бестселерів ринку (фото)

Львівщина — лідер за кількістю реєстрацій, а Київ — за часткою нових авто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Електромобілі в Україні / © Associated Press

Львів, Україна — За даними асоціації «Укравтопром», у липні 2025 року український автопарк поповнили понад 7 тисяч електромобілів (BEV). Це свідчить про стійке зростання популярності екологічно чистого транспорту в Україні.

Канал «УкрАвтопром» передає про це.

  • Лідерами за кількістю реєстрацій стали:

  • Львівська область — 970 од. (88% з яких — вживані).

  • Київ — 884 од. (62% — вживані).

  • Київська область — 673 од. (68% — вживані).

  • Дніпропетровська область — 584 од. (68% — вживані).

  • Одеська область — 400 од. (69% — вживані).

Бестселери ринку

Нові електромобілі

BYD Song Plus — став найпопулярнішою новою моделлю у більшості регіонів-лідерів (Львівщина, Київ, Київська та Одеська області).

BYD Song Plus

BYD Song Plus

HONDA eNS1 — став лідером продажів на Дніпропетровщині.

Вживані електромобілі

TESLA Model Y — найчастіше обирали в Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

TESLA Model Y / © www.infocar.ua

TESLA Model Y / © www.infocar.ua

NISSAN Leaf — користувався найбільшим попитом в Одеській області.

Експерти ринку зазначають, що зростання частки вживаних електромобілів, особливо в лідируючих регіонах-лідерах, свідчить про те, що українці активно шукають доступніші варіанти електромобілів, які дозволяють економити на паливі.

Стійкий інтерес до електромобілів, як нових, так і вживаних, свідчить про позитивну динаміку розвитку ринку електромобілів в Україні. Зважаючи на світові тенденції та активну підтримку «зеленого» транспорту в багатьох країнах, можна прогнозувати подальше збільшення кількості електромобілів на українських дорогах.

Раніше вже йшлося про те, що український автопарк поповнили понад 7 тисяч електрокарів у липні.

