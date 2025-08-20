- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 402
- Час на прочитання
- 1 хв
Топ-5 регіонів України за кількістю електромобілів: з'явився рейтинг бестселерів ринку (фото)
Львівщина — лідер за кількістю реєстрацій, а Київ — за часткою нових авто.
Львів, Україна — За даними асоціації «Укравтопром», у липні 2025 року український автопарк поповнили понад 7 тисяч електромобілів (BEV). Це свідчить про стійке зростання популярності екологічно чистого транспорту в Україні.
Канал «УкрАвтопром» передає про це.
Лідерами за кількістю реєстрацій стали:
Львівська область — 970 од. (88% з яких — вживані).
Київ — 884 од. (62% — вживані).
Київська область — 673 од. (68% — вживані).
Дніпропетровська область — 584 од. (68% — вживані).
Одеська область — 400 од. (69% — вживані).
Бестселери ринку
Нові електромобілі
BYD Song Plus — став найпопулярнішою новою моделлю у більшості регіонів-лідерів (Львівщина, Київ, Київська та Одеська області).
HONDA eNS1 — став лідером продажів на Дніпропетровщині.
Вживані електромобілі
TESLA Model Y — найчастіше обирали в Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.
NISSAN Leaf — користувався найбільшим попитом в Одеській області.
Експерти ринку зазначають, що зростання частки вживаних електромобілів, особливо в лідируючих регіонах-лідерах, свідчить про те, що українці активно шукають доступніші варіанти електромобілів, які дозволяють економити на паливі.
Стійкий інтерес до електромобілів, як нових, так і вживаних, свідчить про позитивну динаміку розвитку ринку електромобілів в Україні. Зважаючи на світові тенденції та активну підтримку «зеленого» транспорту в багатьох країнах, можна прогнозувати подальше збільшення кількості електромобілів на українських дорогах.
Раніше вже йшлося про те, що український автопарк поповнили понад 7 тисяч електрокарів у липні.