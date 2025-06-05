Топ-6 автомобілів з дронами: які концепції пропонують виробники та чи варто очікувати їх на дорогах

Автомобіль з дроном / © auto.ria.com

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Ідея поєднання очевидних переваг автомобіля та пов’язаного з ним компактного літального пристрою не така вже й нова, однак за її втілення досі беруться лише найсміливіші.

Які цікаві концепції пропонували автовиробники та наскільки вони далекі від масового виробництва, про це пише AUTO.RIA.com.

З давніх-давен водії намагалися зробити власні автомобілі швидшими, безпечнішими та ефективнішими, тож не дивина, що більшість технічних удосконалень автоіндустрія отримала саме зі світу перегонів. Наприклад, перше дзеркало заднього огляду перед водієм встановив на своєму автомобілі американець Рей Герроун перед першими перегонами «500 миль Індіанаполіса» 1911-го, — і лише за 10 років по тому його стали використовувати на більш-менш масових моделях легковиків.

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Згодом в автоспортивних змаганнях дебютували й інші винаходи, які знайшли втілення в конструкції дорожніх авто: напівавтоматичні коробки передач, системи змінного фазообертання ГРМ, активна підвіска й аеродинаміка, дискові гальма, рекуператори гальмівної енергії, карбонові елементи кузова тощо. Однак останнім часом технології в царині транспорту рухаються швидше за «Формулу 1», тож автовиробники шукають натхнення поза межами спорту.

Ідея використання дронів — компактних безпілотних літальних апаратів — як допоміжної системи легкового автомобіля почала набирати популярності у 2010-х, коли багатогвинтові компактні коптери стали розповсюдженими не лише у професійному, а й в аматорському середовищі. Спочатку це були суто розважальні рішення з обмеженим функціоналом, однак з часом можливість їхнього використання відкрила ширші краєвиди — від транспортування невеликих вантажів з багажного відсіку (як на концепті Lexus LF-30 Electric з «помічником» Lexus Airporter) авто до створення «картинки» навколишнього ландшафту для водія позашляховика за умов обмеженої видимості.

Ба більше, винахідливі інженери та надсучасні технології на кшталт штучного інтелекту, який наділяє коптери здатністю аналізувати навколишні об’єкти, відкривають світові дедалі оригінальніші сфери використання. Так розробка потужніших електродвигунів та легших батарей врешті започаткувала сферу персонального повітряного електротранспорту, дозволивши дронам підіймати над поверхнею землі не лише значні вантажі, а й пасажирів.

Звісно, більшість подібних ідей не знаходить реалізації за межами комп’ютерних анімацій, однак нам відомо чимало прикладів, які мають неабиякі шанси бути втіленими «у плоті», — або втілені вже зараз. Далі — про деякі з найцікавіших у хронологічному порядку.

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2014 рік Renault Kwid Flying Companion

Концепт Renault Kwid, представлений на автосалоні у Делі, став першим автомобілем, оснащеним власним безпілотним літальним апаратом. Головні функції квадрокоптера — допомагати водієві розвідувати рух попереду, робити знімки навколишнього ландшафту та виявляти перешкоди на дорозі. За задумом пристрій, «припаркований» під панеллю в задній частині даху Kwid, міг працювати в одному з двох режимів. В автономному ж дрон виконував заздалегідь запрограмовану послідовність команд, використовуючи вбудований GPS. Ручний режим передбачав управління за допомогою сенсорного екрана на панелі автомобіля.

На думку керівника лабораторії інновацій Renault, концепт мав привернути увагу насамперед молодих клієнтів, схильних більше цікавитися технологіями та охочими отримувати задоволення не лише від управління автомобілем. На жаль, практичну реалізацію врешті отримав лише електричний мінікросовер Renault Kwid (близький родич Dacia Spring), тим часом як його дрон Flying Companion так і залишився яскравою концепцією.

2017 рік Airbus Pop.Up

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Відомий європейський виробник літаків запропонував оригінальний засіб для розв’язання транспортних проблем у колаборації з італійською дизайнерською та інжиніринговою компанією Italdesign. Ключовим компонентом системи Pop.Up стала капсула довжиною 2,5 метра, здатна вмістити двох пасажирів. Її можна прикріпити до шасі з живленням від акумулятора, перетворивши її на двомісний електромобіль, — втім, без жодних органів управління, цілком автономний.

Батарея в шасі дозволяла Airbus Pop.Up пересуватись дорогами на відстань до 100 км, однак додатковий модуль-октокоптер (4×2 пропелери) з власним акумулятором перетворював капсулу на засіб для пілотованих бортовим комп’ютером польотів над транспортним потоком. Згодом Airbus працював над електричним одномісним літаком для міського транспорту Vahana та повітряним таксі CityAirbus, однак жодне з рішень досі не було реалізоване як комерційний проєкт.

2019 рік Audi AI: Trail quattro

Концепція електричного позашляховика Audi AI: Trail quattro, представлена німецьким брендом на Франкфуртському автосалоні, була оснащена чотирма незалежними електричними мотор-колесами. Загальна продуктивність силової установки складала 435 к.с. і 1000 Н·м тяги. Завдяки дорожньому просвіту в 34 см та 22-дюймовим дискам із позашляховими шинами електромобіль мав без проблем долати водні перепони глибиною понад пів метра.

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Однак не менш цікавою технологічною «фішкою» концепту виявився власний «рій» з 5 автономних коптерів, які мали власний «вулик» з бездротовим зарядним пристроєм на експедиційному багажнику. Виходячи з їхньої назви, дрони Audi Light Pathfinders мали допомагати позашляховику обирати маршрут за межами облаштованих доріг, освітлювати манівці та передавати зображення з камер на центральний дисплей електромобіля. Жодного схожого рішення в серійних автомобілях Audi досі не втілила, — окрім напису AUDI великими літерами, який тепер нестимуть моделі окремого китайського суббренду марки.

2022 рік Polestar O2

Три роки тому Polestar представила власну ідею електричного кабріолета O2 для поціновувачів нового скандинавського дизайну та високих технологій. Ефектний дводверний купе-кабріолет зі складаним жорстким дахом і посадковою формулою 2+2, що став шоу-стопером Polestar на Фестивалі швидкості в Гудвуді, був побудований на вкороченій версії алюмінієвого шасі шаленого 885-сильного електричного фастбека Polestar 5, презентованого разом із ним.

Концепт виявився дуже щедрим на технологічні «родзинки», однією з яких став квадрокоптер Hoco Flow, розроблений компанією Aerofugia, яка разом із Polestar увійшла до холдингу Geely. Пристрій, «припаркований» на майданчику за сидіннями, розташованому в аеродинамічній тіні, міг злітати навіть під час руху. Втім, функція, покладена на дрон, була суто нарцисичною: він мав летіти за кабріолетом в автоматичному режимі на швидкості до 90 км/год й передавати відеозапис на екран бортової медіасистеми. Хай там як, попри технічну уніфікацію з іншими серійними моделями, до конвеєра O2 так і не дістався.

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2024 рік Xpeng AeroHT

Попри, здавалося б, фантастичну в цілому концепцію модульний Xpeng AeroHT дуже близький до серійного виробництва: компанія навіть оголосила, що має намір запустити сервіс аеротаксі вже 2026 року та зібрала понад 2 тисячі замовлень (з огляду на вартість у $280 тисяч на ринку КНР — це чимало). Щоправда, найімовірніше у таксі буде задіяна лише половина цього транспортного комплексу — електричний гексакоптер eVTOL з шістьма пропелерами й двома маневровими канальними турбінами: його можна купити окремо.

Загалом Xpeng AeroHT складається з двох модулів: згаданого двомісного дрона й великого шестиколісного позашляховика-носія, в якому, окрім складеного літального апарата вміщуватимуться до п’яти членів екіпажу. Автомобіль матиме потужну гібридну установку, яка заряджатиме коптер під час подорожі, та «ліфт», котрий вивантажуватиме його перед початком польоту за кілька хвилин. Виробник навіть повідомив, що створює власну мережу посадкових майданчиків і вже має 60 «підписаних» пунктів в аеропортах загальної авіації, культурних і туристичних місцях тощо.

2025 рік BYD FCB Titanium 3

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Китайський автогігант BYD підібрався до серійного випуску автомобілів, обладнаних коптером, найближче. Цієї весни компанія оголосила про запуск нового суббренду автомобілів Fang Cheng Bao (FCB), першим і найдешевшим з яких став компактний електричний кросовер Titanium 3 (решта моделей матиме гібридні силові установки). Довжина новинки становить 4605 мм, а колісна база — 2745 мм, тож за габаритами його можна порівнювати з представленими зараз у дилерів Toyota RAV4 або Nissan X-Trail.

BYD продаватиме кросовер з приводом на задню вісь (218 к.с.) або на всі колеса (421 к.с.), однак додатковий модуль з квадрокоптером DJI на даху встановлюватимуть як опцію лише на найдорожчу версію. Дрон працюватиме в автоматичному режимі за запрограмованими сценаріями, хоча ним можна керувати й за допомогою звичного джойстика вручну. Призначення — винятково розважальне: коптер можна використовувати лише для відеофіксації під час зупинки, тим часом як оглядовістю в процесі подолання бездоріжжя опікуватимуться вбудовані панорамні камери кросовера.

Нагадаємо, британські експерти розкрили простий автомобільний трюк, який може заощадити водіям влітку. Автомобільні спеціалісти поділилися порадою напередодні літа, коли підвищення температури може спричинити додаткові витрати для власників авто.