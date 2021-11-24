Топ найпопулярніших помилок водіїв та як їх уникнути: поради від експерта

Топ найпопулярніших помилок водіїв та як їх уникнути: поради від експерта

Гучна музика, лайфхаки з інтернету та багато іншого, що може нашкодити вам при водінні.

У кожного автомобіліста є свої звички від яких важко відмовитися. Та мало хто замислювався, чи не шкодять вони вам та вашому автомобілю.

Видавництво WHAT CAR? Розібрали найпопулярніші помилки водіїв.

Є водії, які постійно використовують внутрішню рециркуляцію повітря салону, робити це - неможна. При таких налаштуваннях вам усередину не буде потрапляти свіже повітря, отже кислороду буде замало і це викликатиме сонливість. Також при зачиненій подачі повітря дуже важко розморозити скло. Тож запам’ятайте, користуйтеся цією функцією з розумом. Якщо перед вами їде вантажівка і пускає дим вам у салон – без проблем, а просто так перекривати повітря краще не треба.

Ігнорування ручного гальма може зіграти з вами злий жарт, особливо коли у вас АКПП. Водій часто думають, що якщо селектор КПП перевести у режим “паркінг”, то ручником можна не користуватися, але це помилка. “Паркінг” – це паркувальний режим, при якому спеціальний “язичок” чіпляється за шестерню та не дає автомобілю покотитися. Та він не всесильний і в один момент може не витримати вагу авто і вона просто уїде. Тож запам’ятайте – користуйтеся ручними гальмами, особливо коли ви залишаєте свою машину під схилом, саме тоді навантаження на АКПП найбільше.

Деякі водії дуже люблять сидіти в інтернеті та відшукувати різні “лайфхаки”. Так ось, користуватися ними потрібно, але коли йдеться про поради при гальмуванні – пропускайте їх. Ці супер схеми екстреного гальмування працюють на автомобілях 90-х років і старше. Адже з 2004 року, всі авто повинні мати систему ABS, а вона сама краще знає, що робити.

Мало хто знає, що кнопки на кермі придумали не для вашої зручності, а для того, щоб зменшити аварійність на дорогах. Адже коли водій відволікається на аудіосистему, він не дивиться на дорогу і з’являється ризик зіткнення. Тож користуйтеся мульткермом та буде вам щастя.

Мабуть кожному водію це знайомо: заїжджаєш у незнайоме місце та робиш музику тихіше, щоб швидше зорієнтуватися і це не просто так. Вченими було доведено, що гучна музика дезорієнтує і заважає швидко приймати рішення. Тож коли потрібно зосередитись краще взагалі вимкнути звук та побути наодинці з думками.

Тепер подумайте, чи не має у вас цих помилок, якщо так – ніколи не пізно змінюватися. Просто будьте уважними за кермом та пам’ятайте про правило “трьох Д” – дай дурню дорогу.

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