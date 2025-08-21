ТСН у соціальних мережах

Топ уживаних автомобілів, що приносять найбільші проблеми — антирейтинг механіка

Три типи б/в машин, від яких радять відмовитися експерти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Антирейтинг б/в машин / © Unsplash

Купівля авто з пробігом завжди пов’язана з ризиком. Зовнішній блиск може виявитися оманливим: історія експлуатації попереднього власника часто визначає, скільки ще прослужить авто.

Досвідчений механік поділився з GO своїм антирейтингом уживаних машин, які найчастіше приносять проблеми.

Спорткари — машини після «важкого життя»

Красиві та динамічні спорткари приваблюють покупців. Але на практиці більшість таких авто вже пережили сотні різких стартів, «дрифтів» і різких гальмувань.

Це призводить до зносу коробки передач, зчеплення, гальмівної системи та підвіски. Навіть міцна конструкція швидко здається в умовах міських доріг.

Рідкісні іномарки — головний біль із ремонтом

Екзотичні бренди можуть виглядати престижно, але згодом власники стикаються з труднощами: запчастини дорогі та їх важко знайти, а спеціалістів, які готові ремонтувати такі моделі, ще менше. Через 8–10 років машина у хорошому стані може перетворитися на «музейний експонат» — просто через відсутність потрібних деталей.

Пікапи та великі позашляховики — приховані проблеми

Хоча вони створюють враження надійних «робочих коней», у реальності більшість таких авто вже мали непросте минуле: перевезення надмірних вантажів, помилки у використанні повного приводу, кустарні зміни підвіски й двигуна. Наслідки — пошкоджена трансмісія та передчасні поломки.

Що краще вибрати

Механіки радять звернути увагу на простіші автомобілі — седани, мінівени чи середньорозмірні кросовери. Їхні власники зазвичай більш уважно ставляться до обслуговування, а самі машини довше служать без серйозних проблем.

«Краще скромний, але надійний автомобіль для щоденних поїздок, ніж ефектний, що приховує купу сюрпризів», — зазначає експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо про 5 регіонів України за кількістю електромобілів. В Мережі з'явився рейтинг бестселерів ринку.

Як виявили фахівці, Львівщина стала лідером за кількістю реєстрацій, а Київ — за часткою нових авто.

