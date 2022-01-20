Toyota анонсувала оновлення популярного позашляховика: що відомо про новинку

Нова Toyota Sequoia отримала новий дизайн та сумісну платформу з пікапом Tundra.

Компанія Toyota випустила тизер, на якому зображена невеличка частина позашляховика. Найцікавіше те, що компанія залишила загадковий опис, в якому говориться, що “у лінійці позашляховиків Toyota, скоро буде щось велике”.

Такий натяк експерти з британського видання Carscoops розшифрували, як анонс нового велетенського позашляховика – Toyota Sequoia, який базується на платформі нового пікапа Tundra.

На зображенні можна роздивитись лише задню частину майбутнього позашляховика. Та навіть тут видно, що автомобіль отримає вбудований спойлер, хромоване окантування скла та більш брутальні лінії кузова. Поверхні дуже схожі на нову Toyota Tundra, яка дебютувала у вересні 2021 року.

Також, що цікаво, що Toyota на зображенні новинки додала майже не помітний текст, де вказано, що “новий дебют: ліс та його дерева майже на видноті”. Та, як ми знаємо Секвоя відноситься до виду хвойних дерев, так що теорія експертів можна сказати повністю підтверджена.

Актуальна модель Toyota Sequoia була презентована ще у 2007 році. Єдиний великий фейсліфтинг відбувся у 2017 році, після чого модель зовсім не змінювалась. Нова модель розділить з пікапом Tundra архітектуру TNGA-F. Це означає, що під капотом у нього буде розміщено двигун V6 – на 3.5 літра з турбіною. Скоріш за все, ми незабаром отримаємо від Toyota ще більше інформації про новинку.

Нагадаємо, що оновлена версія культового позашляховика Toyota ідеально впоралася з краштестом.